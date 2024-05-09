За що ми дякуємо своїм європейським партнерам у День Європи

Зокрема, ми висловлюємо глибоку подяку нашим незламним друзям:

European Centre for Press and Media Freedom ECPMF – за підтримку журналістів, які працюють на лінії фронту;

– за підтримку журналістів, які працюють на лінії фронту; Mediebedriftene – MBL, Bonnier News, VG, Amedia – за постійну підтримку та нові знання, якими ділитеся з нашими медійниками;

– MBL, Bonnier News, VG, Amedia – за постійну підтримку та нові знання, якими ділитеся з нашими медійниками; Deutsche Presse-Agentur – за щиру співпрацю між німецькими та українськими медіа;

– за щиру співпрацю між німецькими та українськими медіа; WAN-IFRA – за безмежну віру в нас та надійне плече поряд;

– за безмежну віру в нас та надійне плече поряд; DT Global, Media Neighbourhood – за підтримку всіх, кому найважче.

«У складні моменти ви стоїте поряд з нами, демонструючи, що солідарність не знає меж. Ваша готовність допомагати, обмінюватися досвідом та ресурсами є прикладом для нас і рушійною силою, яка наповнює вірою та надією.

Наша боротьба за правду та свободу слова стає можливою завдяки вашій стійкій підтримці. Щодня українські журналісти ризикують своїм життям, щоб донести до світу правдиві новини, а ваша допомога дозволяє нам продовжувати цю важливу місію»,

– наголошують в Асоціації українських видавців.

«Одеське життя» приєднується до привітань та заявляє про підтримку європейської солідарності та прихильності до справи свободи слова. Разом ми сильніші!

Нагадаємо, сьогодні відзначається День Європи – свято, присвячене єдності та миру країн, що входять до Євросоюзу.