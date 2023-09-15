16 вересня “найбільша одеситка” святкуватиме свій день народження 

Завтра, в суботу, 16 вересня, одеситів запрошують на свято «День народження слона» – у зоопарку відзначатимуть іменини найвідомішої його мешканки слонихи Венді.

Про це повідомили на сайті Одеського зоопарку.

Найбільша мешканка зоопарку слониха Венді відзначатиме свій 44-й день народження.

У зоопарку впевнені, що іменинницю знають всі одесити. І вона заслужено має горде звання «найбільшої одеситки».

У повідомленні йдеться, що на святі гостей чекає розважальна програма з аніматорами, вікторина та створення святкової листівки для іменинниці.

Початок свята — о 12:00.

Одеситів і гостей міста запрошують долучитися до веселого і яскравого святкування.

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