Що буде з опаленням в Одесі взимку: наскільки місто готове до холодів

Ідеального опалювального сезону у 2023/24 роках точно не вийде. Інфраструктура, як і раніше, сильно зношена, через що можуть бути аварії на тепломережах. Можливі обстріли з боку Росії ще більше погіршать ситуацію. Але без тепла одесити не залишаться.

Про це у розмові з одеськими журналістами розповів Сергій Філіппов, експерт у сфері ЖКГ, який керує однією з керуючих компаній, яка обслуговує об’єднання мешканців багатоквартирних будинків.

Поки що Одеська область готова до зими тільки на папері

Чиновники Одеської області відзвітували, що регіон готовий до нового опалювального сезону на 94%. Це співвідношення кількості підписаних актів готовності системи опалення до загальної кількості необхідних підписаних актів до опалювального сезону. За словами Сергія Філіппова, не факт, що цифри на папері відповідають дійсності.

“З власного досвіду розповім, що ми протягом багатьох років принципово не підписували такі акти, тому що знаємо, що все це робиться тільки на папері. А насправді є чимало проблем, які на момент підпису актів потребують доопрацювань. Адже для того, щоб опалювальний сезон пройшов максимально добре, потрібно замінити старі мережі, несправні засувки, надати людям рекомендації, де замінити радіатори і т.д. І дуже часто у тих будинках, які отримують централізоване опалення, ці проблеми вирішено лише на папері”, – розповів Сергій Філіппов.

Також він додав, що зацікавленими у справності тепломереж, насамперед, мають бути власники квартир, які мешкають у багатоповерхівках, та контролювати цей процес. Адже часто люди ігнорують цю відповідальність, повністю перекладаючи її на комунальників.

“Якщо будинок належить до категорії ОСББ, то тут є керівні компанії, які ніколи не підпишуть фіктивний акт про підготовку до опалювального сезону, тому що вони несуть відповідальність перед споживачами. А якщо це будинок, який обслуговує комунальник, то цілком реально, що такий акт підпишуть У мене навіть був випадок, коли багатоповерхівка майже 30 років була у підпорядкуванні міського господарства, вони довели її до жаху, потім люди вирішили створити ОСББ, створили його, і коли прийшов той же інспектор з ЖКГ, то він відмовився підписувати акти підготовки до опалювальному сезону, бо стан мереж не відповідає вимогам. Ось тут питання, а як він тоді 30 років поспіль його підписував?! І ось таких випадків у місті чимало”, – зазначив Сергій Філіппов.

Тепломережі зношені та грошей на їх повноцінний ремонт немає

В Укртеплокомуненерго заявляють, що коштів для підготовки до зими не вистачає. Проте, заспокоює Сергій Філіппов, тепло у будинках одеситів буде. І минула зима показала, як наші західні партнери прийшли на допомогу та надали потужні генератори. Рятують нас і старі тепло- та енергосистеми, збудовані нашими предками на совість.

“Тут треба розуміти інше, що 30 років у державі створювалися умови, за яких систему тепло- та енергопостачання свідомо руйнували, її не розвивали, а лише викачували з державного бюджету гроші на нібито модернізацію. Зараз додалися ще й обстріли, але при цьому наші мережі ще живуть і функціонують.Що стосується енергоносіїв, то в принципі наші мережі як були, так і будуть, тут питання в трансформаторах, ось вони нам потрібні.Від того, як швидко у нас оновлять і відновлять зруйновані об’єкти, і залежатиме, як ми переживемо цю зиму. Важливо, щоб у таких місцях, де вони розташовані, були встановлені протиповітряні засоби”, – сказав Сергій Філіппов.

Дуже багато проблем минулого опалювального сезону було через те, каже експерт, що мережі та інфраструктура виходили з ладу. А все тому, що їхньою модернізацією багато років ніхто не займався: відбувалися навантаження в мережах, обладнання не витримувало і псувалося.

“Часто люди винні були в тому, що їхні будинки довго знеструмлені: вони встановлювали в квартирах автомати, які не відповідали потужності. Як результат, горіли електрощитові будинки, де немає запобіжників, а далі відбувалося і загоряння трансформаторів. Такої безвідповідальності варто покласти край”, – наголосив Сергій Філіппов.

Впоралися з обстрілами минулої зими, впораємося і цієї

Подвиг звичайних енергетиків та тепловиків дозволив успішно пройти минулий опалювальний сезон. Експерт переконаний, що ефективне проходження нового опалювального сезону залежить від того, як нас захищатимуть ППО і як часто ворог буде здійснювати удари.

“Якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури, тоді опалювальний сезон пройде більш-менш нормально і буде приблизно таким, як у попередньому році. Зараз уже багато будинків з котельнями підписали договори на постачання газу, що є хорошим показником, не змінилася і ціна на газ, а також тарифи для населення, але я вважаю, що тарифи потрібно збільшити вдвічі і направити гроші на термомодернізацію, замінити старі котли в котельнях, тому що вони сьогодні дуже енерговитратні”, – розповів Сергій Філіппов.

Прості співробітники-тепловики – справжні герої

До початку нового опалювального сезону залишається трохи більше місяця. Комунальники максимально намагаються завершити останні приготування, щоби взимку одесити були з теплом. На них одесити покладають усю відповідальність за тепло у своїх будинках. Такий підхід – велика проблема у сфері ЖКГ.

“У наших громадян має змінитися підхід до сприйняття своєї власності, і після цього все буде впорядковуватися і ремонтуватися. Тільки після того, як люди зрозуміють, що багатоквартирний будинок є спільною власністю, а як результат – і наше місто є спільною власністю, яке кожен несе відповідальність. Наш досвід показує, що все можна з жахливого стану привести до ідеального, потрібен лише господар та персональна відповідальність кожного громадянина”, – каже Сергій Філіппов.

Експерт переконаний, що зараз потрібно руйнувати стару неефективну систему ЖКГ, яка лише качає гроші із громадян. Багатоквартирні будинки з приватизованими квартирами вже не мають відношення до старої системи та здатні наводити лад самостійно.

Читайте також: Кому подовжать субсидію автоматично?