У п’ятницю одеситів запрошують на безкоштовні консультації медиків: адреси та час

29 вересня для одеситів проведуть День профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань. Консультації вузькопрофільних фахівців можна отримати безкоштовно.

Цього дня кожен охочий може безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, визначити індекс маси тіла та отримати консультацію сімейного лікаря чи лікаря-кардіолога.

До акції приєдналися всі Центри первинної медико-санітарної допомоги Одеси.

Безкоштовну консультацію вузькопрофільних спеціалістів у міських лікарнях можна отримати 29 вересня за адресою:

1. Консультативно-діагностичний центр № 6 вул. Маршала Говорова, 26А, 3-й поверх, каб. № 307, з 8.00 до 16.00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 20 вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. № 331, з 9.00 до 14.00.

3. Консультативно-діагностичний центр № 29 вул. Заболотного, 32А, 1-й поверх, каб. № 10, з 9.00 до 18.00.

4. Міська клінічна лікарня №1 вул. М’ясоєдовська, 32, відділення екстреної медичної допомоги (навпроти кабінету УЗД), з 9.00 до 14.00.

5. Консультативно-діагностичне відділення міської лікарні №5 вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, каб. № 50, з 9.00 до 13.00.

6. Консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №10 вул. Маршала Малиновського, 61А, консультативно-діагностичне

відділення, 2-й поверх, каб. № 2, з 8.30 до 14.00.

Нагадаємо, що в Одесі вже втретє успішно пересадили серце.

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