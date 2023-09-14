Опалювальний сезон: чи готова до нього Одещина

Сьогодні Одещина готова на 94% до опалювального сезону. До 1 жовтня має бути стовідсоткова готовність. Також в області працюють над захистом критичної інфраструктури.

Про це 14 вересня на брифінгу Media Center Ukraine — Odesa розповів Володимир Карпич, заступник директора департаменту систем життєзабезпечення Одеської ОВА.

За його словами, котельні готові на 90,6%, теплові мережі — 94,2, водопровідне господарство — 93,2%, багатоквартирні будинки — 90,1%, дитячі садки — 96%, навчальні заклади — 96,8%, заклади охорони здоров’я — 93,7%.

Оскільки цифри відрізняються, то влада бачить що і де треба підтягти, аби завершити підготовку до початку опалювального сезону.

Також Володимир Карпич додав, що об’єкти критичної інфраструктури Одещини забезпечені генераторами від 75 до 95%. Влада області працює над тим, аби якомога більше підприємств були забезпечені генераторами, але не скрізь це можливо.

Є об’єктивні причини. По-перше, не завжди можна генератор цей застосувати. Не завжди є, на жаль, на підприємствах кваліфіковані енергетики, які за це відповідальні й можуть зробити так, як потрібно. Буває таке, що генераторами займаються недостатньо професійно і ми на це вказуємо, —

пояснив Володимир Карпич.

Окрім того, наразі в області працюють над захистом критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Ми працюємо над тим, щоб у трансформаторів був фізичний захист, бо це найвразливіший прилад. У нас є технічні можливості. Ми робимо стільки, скільки можемо, а далі — надія на ЗСУ, —

додав посадовець.

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