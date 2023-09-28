Завтра одеський трамвай №17 знову виходить на маршрут

Про це повідомили в Одеській міськраді.
Повідомляється, що на перехресті вулиць Пантелейнонівська та Старопортофранківська закінчено перший етап ремонтних робіт. Це дало змогу пустити трамвай №17.
Трамвай Nº 5 тимчасово, до завершення другого етапу робіт, працюватиме за зміненою схемою «Аркадія – пл. Олексіївська».
Після ремонтних робіт трамвайний маршрут №5 відновить свою роботу за старою схемою: «Аркадія-Автовокзал».
Нагадаємо, капітальний ремонт на перетині Пантелеймонівської та Старопортофранківської включає демонтаж рейок, стрілочних переказів та глухих перетинів стрілки. Ремонт на цьому місці планували розпочати ще влітку 2021 року. А почався він цього літа.
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