Кому подовжать субсидію автоматично?

Розрахунок субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на новий опалювальний сезон проведуть автоматично для усіх, кому її було призначено на неопалюваний період, а також громадянам, у яких розмір житлової субсидії становив нуль гривень на цей період.
Тобто тим, хто не отримував субсидію в неопалюваному сезоні, повторно звертатися нікуди не треба, розповіли у Пенсійному фонді.
Субсидію на опалювальний період призначать з 1 жовтня по 30 квітня. Доходи враховуватимуться за І та ІІ квартали 2023 року. Виняток – пенсія. Її враховуватимуть лише за серпень поточного року.
Раніше ми розповідали, кому треба звернутись за призначенням субсидії.
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