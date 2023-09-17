Кому подовжать субсидію автоматично?

Розрахунок субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на новий опалювальний сезон проведуть автоматично для усіх, кому її було призначено на неопалюваний період, а також громадянам, у яких розмір житлової субсидії становив нуль гривень на цей період.

Тобто тим, хто не отримував субсидію в неопалюваному сезоні, повторно звертатися нікуди не треба, розповіли у Пенсійному фонді.

Субсидію на опалювальний період призначать з 1 жовтня по 30 квітня. Доходи враховуватимуться за І та ІІ квартали 2023 року. Виняток – пенсія. Її враховуватимуть лише за серпень поточного року.

Раніше ми розповідали, кому треба звернутись за призначенням субсидії.

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