Родзинки старого бульвару і колоритний квартал: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 4 по 10 вересня?

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4 вересня

Картина з зображенням тигра, лампа, посуд «у чудовому стані»… Усього й не перерахуєш. І це тільки одна «локація» одеського «філіалу Староконки» чи «музею побуту» просто неба, розташованого неподалік від Нового ринку:

5 вересня

Минуло майже півтора місяця після «чергового» ракетного удару рашистів по центру Одеси 23 липня. Так виглядає сьогодні наша спадщина – один зі старих одеських двориків в історичному центрі міста:

6 вересня

Бульвар Жванецького… Одеські гіди розповідають «за Одесу-маму»… Така мирна «картинка» під час війни. Життя триває!..

7 вересня

12 вересня в рубриці «Мить одного одеського дня» ми розповідали про незвичний артоб’єкт на вулиці Гоголя – танцівницю у червоному. Сьогодні знову зустрілись з нашою героїнею. Як бачите, вона вже змінила наряд:

8 вересня

Кожного дня, в спеку чи мороз, до чи під час війни, одеситки Вікторія та Наталя поспішають на бульвар Жванецького годувати місцевих котиків. Хвостатики навіть вивчили «розклад», і прибігають з усіх куточків бульвару в один і той же час. Обидві жіночки, між тим, знають кожного місцевого пухнастика і нервують, коли якійсь із них вчасно не прийшов обідати.

9 вересня

Під час війни Ротонда одеського Міського саду часто стає концертним майданчиком просто неба. Лунають українські пісні – знайомі й ті, що народилися під час війни. Виконавці дарують містянам душевне тепло, силу духу, підтримку та запалюють вогонь у серцях.

10 вересня

Старовинна романтична одеська арка на Софіївській… Зараз вона «щедро» розписана графіті, і з неї вже не можна помилуватися морським краєвидом. А все ж вона зберегла свою романтичність і тиху таємничість:

Фото авторки