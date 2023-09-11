Изюминки старого бульвара и колоритный квартал: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих разнообразных событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 сентября?
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4 сентября
Картина с изображением тигра, лампа, посуда «в отличном состоянии»… Всего и не перечислишь. И это только одна «локация» одесского «филиала Староконки» или «музея быта» под открытым небом, расположенного неподалеку от Нового рынка:
5 сентября
Прошло около полутора месяцев после «очередного» ракетного удара рашистов по центру Одессы 23 июля. Так выглядит сегодня наше наследие – один из старых одесских двориков в историческом центре города:
6 сентября
Бульвар Жванецкого… Одесские гиды рассказывают «за Одессу-маму»… Такая мирная «картинка» во время войны. Жизнь продолжается!
7 сентября
12 августа в рубрике «Мгновение одного одесского дня» мы рассказывали о необычном арт-объекте на улице Гоголя – танцовщице в красном. Сегодня снова встретились с нашей героиней. Как видите, она уже сменила наряд:
8 сентября
Каждый день, в жару или мороз, до или во время войны, одесситки Виктория и Наталья спешат на бульвар Жванецкого кормить местных котиков. Хвостатики даже изучили «расписание», и сбегаются со всех уголков в одно и то же время. Обе женщины, между тем, знают каждого местного пушистика и нервничают, когда какой-то из них вовремя не пришел обедать.
9 сентября
Во время войны Ротонда одесского Городского сада часто превращается в концертную площадку под открытым небом. Раздаются украинские песни – знакомые и родившиеся во время войны. Исполнители дарят горожанам душевное тепло, силу духа, поддержку и зажигают огонь в сердцах.
10 сентября
Старинная романтическая одесская арка на Софиевской… Сейчас она щедро расписана граффити, и отсюда уже нельзя полюбоваться морским пейзажем. А все же она сохранила свою романтичность и тихую таинственность:
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