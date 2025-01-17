Олена (в окулярах) за роботою. З колегами рятує життя
Олена (в окулярах) за роботою. З колегами рятує життя

«Альоно, прокидайся, нарешті почалось»

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У родині Олени розуміли, що рано чи пізно в Україні розпочнеться повномасштабна війна. Адже її чоловік був в АТО, але зазнавши поранення і III групу інвалідності, звільнився з військ у 2016 році. Сама Олена за першою освітою – медична сестра, хоча в мирному житті працювала не за професією. Під час АТО волонтерила у шпиталях.

– У перший день війни чоловік розбудив мене зі словами: «Альоно, прокидайся, нарешті почалося…». Ми одразу зібралися і пішли до військкомату. Але нас нікуди не брали, враховуючи мою медичну освіту і воєнний досвід чоловіка. Навіть пробували потрапити у військові підрозділи. Коли чоловік знову пішов до військкомату, його вже взяли до війська.

Такою була Олена до початку війни
Такою була Олена до початку війни

Чоловік Олени прослужив півтора року і звільнився, отримавши вже II групу інвалідності. Зараз захисник намагається відновити своє здоров’я. Олену натомість не брали у військо рік через те, що вона має маленьку дитину: молодшій дочці було чотири роки.

– У військкоматах на мене дивились, як на «ненормальну», казали: «Мамаша, що ви тут робите?». Розуміючи, що ходити далі немає сенсу, я влаштувала дитину в садок і пішла працювати.

А потім минув рік війни, з’явився кадровий голод, не з першого разу, але Олену взяли до лав ЗСУ. На роботі та вдома вона сказала, що їй вручили повістку.

«На фронті ти маєш бути усім, робити все і одразу»

Олена - військова медикиня
Олена – військова медикиня

Після мобілізації Олена потрапила в бойову бригаду. Прийшла туди в березні, а в червні вже вийшла в зону бойових дій, де працювала на евакуації інструктором.

– Було важко звикнути до життя без дітей. Це сильно пригнічувало. Умови та люди не бентежили. До всього можна звикнути, тим паче коли знаєш, для чого це робиш. Хоча спочатку у зоні бойових дій було незвично: немає душу, води, туалету, шукаєш собі їжу.

Наразі Олена — анестезистка, операційна медсестра і помічниця хірурга. Бо на фронті ти маєш адаптуватися до будь-яких умов, бути усім, робити все і одразу.

«Моя дитина не доживе до ранку»

Дочка Олени у Херсоні, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС
Дочка Олени у Херсоні, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС

Незабаром на фронт вирішила піти й старша дочка Олени – Дарина. Коли почалася війна, дівчині було вісімнадцять років, вона вчилася в одному з одеських коледжів. Попри те, що квартира, яку Дарина винаймала, була близько до місць прильоту, додому вона не збиралася.

– Я їй тоді казала: «Дитино, може поїдеш додому?» А вона відповідала: «Та яка різниця, скрізь «бабахають». Але коли поблизу неї в районі Аркадії стався ще один прильот, донька сказала: «Все, мамо, я додому».

Через деякий час Дарина вступила до лав Національної гвардії України. Батьки її відмовляли, але вплинути на рішення не змогли. Дарина служила, поки не зазнала поранення у квітні 2024 року: поряд з нею розірвався касетний боєприпас, і їй в голову влучив уламок.

Олена з донькою Даринею після того як вона прийшла дотями
Олена з донькою Даринею після того як вона прийшла дотями

– Донька була близько 20 днів у комі, лікарі не могли вивести її зі сну. У день поранення мені казали, що не варто сподіватися – вона не доживе до ранку. А я відповіла: «Ага, звісно, чекайте».

Зараз Дарина пересувається за допомогою  колісного крісла. Одна рука не працює і, ймовірно, не буде працювати. Але дівчина не здається і плідно працює, аби стати на ноги і знову піти захищати Україну.

Донька Олени, теж військовий медик Дарина, після травми
Донька Олени, теж військовий медик Дарина, після травми

Сама Олена бачить свою сім’ю два рази на рік. Зазвичай, вони або пишуть, або телефонують одне одному. Медикиня зізнається, що в таких умовах часу й бажання довго спілкуватися немає. Хоча дітей дуже бракує.

«Моє завдання – не страждати, а допомагати»

Олена каже, що в умовах війни їй дуже пощастило з колективом. З нею також служать ще четверо жінок.

– Я працюю з дійсно інтелігентними людьми: лікарями і просто освіченими хлопцями та дівчатами. Ми збираємося разом на дні народження, обов’язково купуємо подарунки. Наприклад, на Різдво зробили свій вертеп: придумали костюми, співали, ставили сценки. Було весело. Іноді, коли стає нудно, дивимося фільми або граємо в настільні ігри.

Попри постійний порятунок наших захисників і тих, хто постраждав через війну, колеги Олени також підтримують одне одного морально.

– Особисто мене те, з чим я стикаюся кожного дня, не дуже обтяжує. Я усвідомлюю, що тим, хто лежить переді мною на операційному столі, набагато гірше. Проте був момент, коли мені було дуже важко: в результаті обстрілу до нас потрапила дитина, вона сильно кричала. І тоді я спіймала ступор, чуючи дитячий крик – мені потрібно було зібратися з силами. Дитина згодом померла, – з сумом згадує Олена.

Крім того, у тяжкій буденності фронту рятує «чорний гумор» та проговорення своїх відчуттів з іншими. Олена каже, що це також допомагає у спілкуванні з військовими, які пережили ампутацію.

– Ампутація – наша постійна справа. Люди, які пережили таке, можуть довго не виходити зі стану шоку. Хтось плаче, хтось приймає свою долю, а хтось, навпаки, каже: «Фух, нарешті для мене війна закінчилась». І хоч ми не психологи, ми намагаємося допомогти хлопцям словами, – розповідає Олена.

«Зараз наші діти платять за те, що ми були аполітичні»

Війна в Україні змусила багатьох з нас змінити сприйняття життя. Що зрозуміла Олена, то це те, що не варто сподіватися на швидке закінчення війни. Що більше сподівання, то сильнішим буде розчарування. Для багатьох хлопців і дівчат війна ніколи не закінчиться.

– Ми всі мріємо повернутися додому, але чи потрібні ми будемо комусь? Коли мені було 35 років, на ринку праці я вже чула: «Ви для нас занадто стара». Тому з тривогою думаю про те, як я повертатимуся, за що годуватиму своїх дітей, як забезпечуватиму їх тощо.

Аби наблизити перемогу у цивільному житті, Олена радить молоді, та й взагалі українцям не бути аполітичними. Цікавитися своєю національною ідентичністю, вчити рідну мову, розвиватися.

– Зараз наші діти платять за те, що ми свого часу не цікавилися своєю країною. Говорили, що від нас нічого не залежить, боялися висловити свою думку. Мені шестирічна дитина каже: «Мамо, коли закінчу школу, я теж піду воювати». Розумієте? А я не хочу, щоб наші діти воювали. От і все.

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