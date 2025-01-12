В гурті робити – як із гори бігти

Міський голова Ігор Плєхов, який провів круглий стіл, зазначив: в організації допомоги всім, хто захищав Батьківщину, є проблеми. Одна з перших – відсутність у міськраді профільного фахівця.

– Поки триває пошук кандидатури, прошу звертатись безпосередньо до мого заступника Івана Стаднікова, який координує роботу соціальних установ громади, – сказав міський голова Ігор Плєхов. – Також з будь-яких питань, у будь-який час прошу звертатись до мене особисто. Є питання дуже складні, такі, наприклад, як повернення військовополонених. Але прошу не замикатися зі своїм горем – будемо вирішувати кожне питання спільними зусиллями. Як відомо, в гурті робити – як із гори бігти.

Одна з учасниць круглого столу зауважила, що біля Ренійського відділення ТЦК завжди чималі черги – йде мобілізація. Ветеранам і їхнім родинам, що збирають пакети документів для отримання статусу і пільг, не пробитися. Головна фахівчиня місцевого ТЦК Оксана Памбук, яка особисто веде роботу з ветеранами, розповіла, як потрапити до неї поза чергою.

На допомогу прийшла обласна організація

На жаль, у Ренійській громаді досі немає громадської організації ветеранів та ветеранок ЗСУ, що могла б представляти інтереси захисників. Але на допомогу приходить обласна громадська організація «Ветеранс хаб Одеса», представники якої приїхали у Рені та взяли участь у круглому столі.

Микола Сторожук, заступник голови організації, розповів про можливість отримання державної допомоги на придбання житла для сімей загиблих, учасників війни з інвалідністю першої та другої групи – у разі, якщо власне житло відсутнє.

Як виявилось, ніхто не знав про існування такої програми, а якщо десь чули, то сприйняли як фейк. Тим часом, повідомив пан Микола, в Одеській області вже близько 340 сімей скористались державною програмою і отримали загалом 800 мільйонів гривень – отже, програма діє. Перший крок, який потрібно зробити, – стати на квартирний облік за місцем проживання.

Юрист «Ветеранс хаб Одеса» Артем Карташов підкреслив, що ветерани ЗСУ, а також члени родин військовополонених і зниклих безвісти можуть безкоштовно отримувати допомогу юристів і адвокатів у Ренійському секторі державного бюро правничої допомоги. Також Артем запропонував власні послуги.

Одразу після завершення круглого столу до юристів звернулися за консультацією четверо мешканців громади.

Всі учасники круглого столу отримали контакти відповідальних осіб Ренійської міської ради і фахівців обласної ГО.

Один з учасників – ветеран війни – виявив бажання долучитись до роботи обласної громадської організації.

Збільшили фінансування на лікування і реабілітацію захисників

У Ренійській громаді працює програма «Захист і турбота», згідно з якою протягом минулого року на лікування і реабілітацію захисників спрямовано один мільйон 250 тисяч гривень. Допомогу отримали 30 осіб. Про це доповів заступник міського голови Іван Стадніков.

Після круглого столу відбулась сесія Ренійської міської ради, на якій затвердили бюджет на 2025 рік і внесли зміни до програми «Захист і турбота»: суму на лікування і реабілітацію захисників збільшено до двох мільйонів гривень.

Інформаційний довідник з особистими телефонами посадовців, які мають допомагати ветеранам вирішувати будь-які питання, розміщено на офіційному сайті міської ради, розповсюджено в соціальних групах серед мешканців сіл Ренійської громади.

Репортажі про круглий стіл вийшли в місцевих медіа – на ютуб-каналі «Новини Рені», на сайті «Рені-Одеса».

Замість постскриптуму

На жаль, далеко не всі ветерани, яких ми запросили на круглий стіл, прийшли. Чому?

– Я не довіряю владі. Не раз наступав на граблі. Все це – для галочки, – сказав нам один з ветеранів війни, який проігнорував зустріч.

Що ж, відповісти на таке ставлення можна лише конкретними справами.

Результати анкетування

За підсумками проєкту було проведено анкетування, в якому взяв участь 31 мешканець громад.

87% опитаних сказали, що скористаються отриманою інформацією, 13% відповіли «можливо, скористаюсь».

61 учасник зазначив, що всі проблеми було обговорено, 36% вважають, що озвучені лише деякі проблеми, один ветеран відповів, що проблеми, які його хвилюють, не порушувалися.

Інформація, отримана під час круглих столів, буде в подальшому використана для надання:

фінансової допомоги від громади – 23 людям;

медичної допомоги – 17;

пільг для членів родини – 14;

пільг з комунальних платежів – 13;

юридичної допомоги – 12;

соціальних послуг – 11 людям.

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Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки, які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію.