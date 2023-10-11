Відомий одеський музикант заспівав пісню про нічні обстріли та згорілий Морвокзал (відео)

Одеса – місто талановитих людей. І щойно відкритий Приморський бульвар для городян і гостей міста манить до себе музикантів і виконавців.

Одним із них і став герой нашого відеоролика – відомий одеський музикант та співак Роман Капітонов. Він виконав пісню про російські обстріли серед ночі та Морвокзал, який пережив пожежу після прильоту російської ракети. Роман Капітонов написав музику до цього твору.

Вірш “Дом, который построили зря” написала Тая Найденко. Вона також є авторкою “Одеського життя”.

Головним героєм вірша стає Одеський морвокзал, точніше – готель “Одеса”. Авторка ставить риторичне питання про руйнування готелю – навіщо “Оніксами”, ми могли б і самі.

Авторка тексту передала настрої одеситів під час нічних обстрілів. Героями її розповіді стали люди, в яких ми можемо впізнати себе чи близьких та знайомих.

А ось сили ППО авторка називає богами, адже завдяки їм ми почуваємося у безпеці. Але страшно, що російські ракети летять дуже точно і “ні світло, ні зоря”.

Також авторка згадує у своїх віршах і наших північних сусідів – “місце, де шанують дикуна”. Але пророкує, що “вся ця зграя вмиється незабаром війною, яку почали даремно”.

Виконавцю вдалося передати тяжку для одеситів тему легко та з усмішкою на вустах.

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