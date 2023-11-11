Чи може початися Третя світова війна? – думки експертів (вiдео)

Третя світова – вже є чи ні?

У червні 2023 року, ще до подій в Ізраїлі, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на людство чекає світова війна, якщо росію не зупинять в Україні. А 20 жовтня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Третя світова взагалі «почалася у 2008 році, коли росія напала на Грузію, а її гаряча фаза стартувала 24 лютого 2022 року».

Між тим політичні експерти кажуть – про глобальний конфлікт можна буде говорити після проходження певної точки неповернення. Політолог-міжнародник Микола Волківський вважає, що такою точкою може стати застосування ядерної зброї або консолідація всього мусульманського миру на релігійному ґрунті. А дипломат Роман Безсмертний каже, що Третя світова може початися у разі нападу Китаю на Тайвань.

Якщо навіть Третя світова й станеться, період її тривалості з рештою будуть визначати історики, а поки ми можемо говорити, що є підставою для нового глобального конфлікту.

Боротьба за гуманістичні цінності

На думку Романа Безсмертного, Третя світова буде боротьбою демократичних цінностей «країн добра» з надмірною жорстокістю «країн зла». Головними «країнами зла» експерт вважає росію, Іран і Китай, а «країнами добра» – західний світ та Україну. Саме ці два полюси боротимуться за вигляд нового світу.

«Світовий порядок базується на загально людській моралі. Зараз відбувається руйнування цієї моралі. На відкритті Генасамблеї ООН високого рівня, президент Ірану Ібрагім Раїсі сказав, що демократії та лібералізму настав кінець, і є група держав, яка готова запропонувати світу альтернативний порядок», – пояснює експерт.

Безсмертний вважає, що та жорстокість, яку світ спостерігає у війнах в Україні та Ізраїлі, як раз і відображає цей новий дикарський світопорядок, де є місце катуванням, пограбуванням, знущанням з загиблих. Тому «країни добра» мають завдати удар по ісламських та російських терористах, інакше світу треба готуватися не тільки до регіональних загострень, а й до континентальних війн та глобального протистояння.

Боротьба агресорів проти Заходу

Експерт з міжнародної безпеки Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що Третя світова об’єднає регіональні конфлікти, які будуть підтримані країнами-агресорами, зокрема росією й Іраном, ціль яких полягає у виснаженні Заходу, спричиненні його розколу та поразки у ключових географічних точках.

Світовий конфлікт навколо ісламу

На думку політолога-міжнародника Миколи Волківського, головним конфліктом Третій світовій може стати саме ісламське питання, якщо 1 млрд 200 млн мусульман об’єднаються на тлі релігії. Радикально налаштовані активісти вже проводять численні мітинги майже всією Європою та навіть у США, а рівень терористичної загрози у деяких країнах ЄС підняли до найвищого.

«Активісти увірвалися до будівлі Конгресу США. Великий мітинг з палестинськими прапорами відбувався біля представництва ООН у Швейцарії. Я не знаю жодної європейської країни, окрім Польщі та частково Угорщини, де ще б не відбулися протести мусульман. А місцями їх великої концентрації є такі країни, як Бельгія, Німеччина та Франція», – пояснює експерт.

Європа вже переживала терористичні атаки ісламістів у 2015-2016 роках, і це повторюється знов: теракти вже були зафіксовані у Франції та Бельгії, і це може бути тільки початок протистояння.

Росія, Палестина… хто наступний?

Експерти сходяться на думці, що багато чого зараз залежатиме від врегулювання ситуації навколо Ізраїлю. Якщо цього не відбудеться, наступною країною, яка приєднається до гри, буде Китай, вважає дипломат Роман Безсмертний. Китай нападе на Тайвань, де «знаходиться інтелектуальне серце і воєнної, і фінансової, і промислової машини Вашингтону», каже експерт. Відтоді можна буде говорити про початок глобальної війни.

Микола Волківський, навпаки, впевнений, що Китай стримується від агресії, бо його світова економіка, зокрема експорт, на 80% залежить від США. Найбільша загроза, за словами експерта, існує з боку Ірану та Пакистану.

«Якщо відбудеться активне залучення цих країн до бойових дій проти Ізраїлю, це спровокує вступ у гру великих гравців, зокрема, альянсу НАТО», – вважає експерт.

Також політолог не виключає загострення ситуації між КНДР та Північною Кореєю, або локальних конфліктів у африканських країнах.

На думку безпекового аналітика Тараса Жовтенко у Третій світовій, якщо вона відбудеться, для дестабілізації США рф може використати навіть країни Латинської Америки, зокрема Бразилію, на яку мають вплив російські спецслужби. Але, за словами політолога Миколи Волківського, Бразилія навряд чи вступить у гру, бо наступного року там має відбутися Саміт G20, і ця країна «зараз налаштована об’єднати світ й показати весь свій економічний потенціал».

Чи боятися нам ядерки?

Використання ядерної зброї може стати приводом до Третьої світової, але Микола Волківський впевнений – поки ми спостерігаємо лише ядерний шантаж.

«Країна, яка наважиться на ядерний удар, буде повністю відповідати за нього. Цим активно маніпулює, зокрема, росія, але навіть її пропагандисти зараз менше говорять про це, бо вже зрозуміло, що все вирішується на полі бою», – вважає експерт.

Всі шляхи ведуть до росії

Роман Безсмертний впевнений, що напад ХАМАС на Ізраїль також має російський слід.

«Надмірна жорстокість ХАМАС означає, що в основі цієї операції знаходяться кримінальні елементи. Ця тактика дуже яскраво проявлялася в Україні. Згадайте вагнерівців. Це лише підтверджує, що участь у підготовці цих груп брали російські силовики. Це сходиться з їх тактикою ведення бойових дій в африканських державах», – каже Безсмертний.

На його думку, риторикою влади Палестини також керує росія, бо заяви про те, що палестинці «мають право захищатися», попри власний тероризм, – це та «мантра», яку також повторює й «московський фюрер» Путін.

Політолог Микола Волківський також відмічає тісні стосунки рф зі всіма терористами світу.

«У вересні минулого року очільник ХАМАС зустрічався з Міністром закордонних справ рф. Росія також мала зустріч із терористами «Талібану», які захопили владу в Афганістані», – нагадує експерт.

Як зупинити Третю світову?

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що світу треба зрозуміти: «російсько-українська війна – це війна про глобальний порядок», й не треба намагатися її локалізувати. Експерт робить ставку на США, яким треба припинити політику невтручання й почати діяти до завершення виборчої кампанії в Америці, інакше далі вже буде запізно.