Скло під ногами… Люди все ще фотографують жахливі наслідки удару балістичними ракетами типу «Іскандер». Майже тиждень минув з тої п’ятниці, а тут така тиша…

Історичний центр Одеси, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО… Дивіться, який він тепер. І це тільки світлини, що фіксують ситуацію зовні. Все це тепер зветься досить серйозними наслідками.

Одеса за ці дні потрапила до двадцятки найнебезпечніших міст Європи.

Кожний крок – біль… Скло під ногами нагадує бути обережнішими, коли потрапляєш сюди, коли бачиш оце все – готель «Бристоль», будівлю Філармонії, банк, музеї, житлові будинки та все інше, що понівечено рашистськими ракетами.

Як повідомляло «Одеське життя», різного ступеня пошкодження отримали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Вплив атаки на стан основних конструкцій ще будуть оцінювати фахівці після додаткового обстеження.

Зараз майже все тут – за огороджувальними стрічками. А на вікна дивитися без болю не можна: зараз їх закривають фанерою, ведуться й інші перші невідкладні роботи…

Фото авторки