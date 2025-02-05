Отель "Бристоль" в Одессе после обстрела 31 января 2025
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Скло під ногами… Люди все ще фотографують жахливі наслідки удару балістичними ракетами типу «Іскандер». Майже тиждень минув з тої п’ятниці, а тут така тиша…

Історичний центр Одеси, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО… Дивіться, який він тепер. І це тільки світлини, що фіксують ситуацію зовні. Все це тепер зветься досить серйозними наслідками.

Центр Одессы после обстрела
Центр Одессы после обстрела, окна
Центр Одессы после обстрела, окно
Центр Одессы после обстрела, разбитое окно
Центр Одессы после обстрела, банк
Центр Одессы после обстрела, фасад банка

Одеса за ці дні потрапила до двадцятки найнебезпечніших міст Європи.

Кожний крок – біль… Скло під ногами нагадує бути обережнішими, коли потрапляєш сюди, коли бачиш оце все – готель «Бристоль», будівлю Філармонії, банк, музеї, житлові будинки та все інше, що понівечено рашистськими ракетами.

Центр Одессы после обстрела, разбиты окна
Центр Одессы после обстрела, табличка
Центр Одессы после обстрела, авто
Отель "Бристоль" в Одессе после обстрела 31 января 2025
Центр Одессы после обстрела, отель Бристоль
Центр Одессы после обстрела, у отеля

Як повідомляло «Одеське життя», різного ступеня пошкодження отримали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Вплив атаки на стан основних конструкцій ще будуть оцінювати фахівці після додаткового обстеження.

Зараз майже все тут – за огороджувальними стрічками. А на вікна дивитися без болю не можна: зараз їх закривають фанерою, ведуться й інші перші невідкладні роботи…

Центр Одессы после обстрела, филармония
Центр Одессы после обстрела, окна филармонии
Центр Одессы после обстрела, у филармонии
Центр Одессы после обстрела, разрушения
Центр Одессы после обстрела, ограждение
Центр Одессы после обстрела, скульптура

Фото авторки

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