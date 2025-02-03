Згідно з рейтингом дослідницької компанії Numbeo, найнебезпечнішим містом Європи став Бредфорд в Англії.

Далі йдуть Марсель (Франція), Ковентрі та Бірмінгем (обидва – Велика Британія). Замикають десятку найкращих Неаполь (Італія), Льєж (Бельгія) і французькі міста Монпельє, Гренобль, Нант і Париж.

Одеса навіть в умовах постійних обстрілів російської армії опинилася тільки на 17-му місці списку, а місто Дніпро замикає двадцятку небезпечних міст.

Найбезпечнішими містами вважаються Гаага, Мюнхен і Тронхейм.

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«Рейтинг було створено на основі кількох критеріїв. Крім реально вимірюваного рівня злочинності враховуються і суб’єктивні сприйняття. Беруться до уваги побоювання з приводу зломів, крадіжок і нападів», – йдеться на сайті компанії.

Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік.

Нагадаємо, у 2023-му році Одеса посіла 20-те місце в списку найнебезпечніших міст Європи.