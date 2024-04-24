Ракетний удар по Одесі 24 квітня: наслідки дуже суттєві (фоторепортаж)

Нагадаємо, рано вранці середи, 24 квітня 2024 року, ворог вкотре атакував Одесу, цього разу задіявши для цієї мети тактичну авіацію.

Потужний вибух прогримів біля Горбатого мосту буквально через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Ракетний удар припав на місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Вибухова хвиля пошкодила щонайменше три десятки будинків і, до того ж, залишила частину Хаджибеївського району без світла.

На щастя, обійшлося без жертв. Але постраждала жінка – повідомлялося, що її госпіталізували.

На місці побував наш фотокореспондент. Щоправда, варто зазначити, що до «епіцентру» «прильоту» його не допустили, та й знімати дозволили далеко не все.

На місці продовжується ліквідація наслідків. Також, як уже повідомляло «Одеське життя», працює оперативний штаб для надання допомоги постраждалим.

Раніше ми розповідали про наслідки «шахидної» атаки рашистів на одеському Пересипу на добу раніше.