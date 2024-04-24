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Ракетний удар по Одесі 24 квітня: наслідки дуже суттєві (фоторепортаж)

Ракетний удар по Одесі 24 квітня: наслідки дуже суттєві (фоторепортаж)

Зруйновані та напівзруйновані житлові будинки понівечені авто, налякані свійські тварини… І це лише мала частина наслідків сьогоднішньої ракетної атаки Одеси російськими терористами.

Нагадаємо, рано вранці середи, 24 квітня 2024 року, ворог вкотре атакував Одесу, цього разу задіявши для цієї мети тактичну авіацію.

Потужний вибух прогримів біля Горбатого мосту буквально через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Ракетний удар припав на місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Вибухова хвиля пошкодила щонайменше три десятки будинків і, до того ж, залишила частину Хаджибеївського району без світла.

Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-2
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-3
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-4
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-5
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-6

На щастя, обійшлося без жертв. Але постраждала жінка – повідомлялося, що її госпіталізували.

На місці побував наш фотокореспондент. Щоправда, варто зазначити, що до «епіцентру» «прильоту» його не допустили, та й знімати дозволили далеко не все.

Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-7
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-8
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-9
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-10
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-11
Последствия ракетной атаки Одессы 24 апреля 2024-12

На місці продовжується ліквідація наслідків. Також, як уже повідомляло «Одеське життя», працює оперативний штаб для надання допомоги постраждалим.

Раніше ми розповідали про наслідки «шахидної» атаки рашистів на одеському Пересипу на добу раніше.

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