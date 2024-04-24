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Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух, місцями пропало світло (ОБНОВЛЯЄТЬСЯ)

Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух, місцями пропало світло (ОБНОВЛЯЄТЬСЯ)

Рашисти продовжують щоденний повітряний терор Одеського регіону. З раннього ранку, 24 квітня, місто атакують ракетами, лунають вибухи. У деяких районах виникли перебої зі світлом.

У Повітряних силах України повідомили про активність тактичної авіації супротивника та ракетної небезпеки у східних та південних регіонах України.

Сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 6:58 ранку і вже за кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух. Після чого у повітря піднявся стовп диму.

Наші кореспонденти повідомляють, що у деяких районах зникло світло.

Моніторингові канали повідомляють, що Одесою запущено дві крилаті авіаційні ракети. Офіційної інформації про атаку ще не надходило.

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