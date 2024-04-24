Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух, місцями пропало світло (ОБНОВЛЯЄТЬСЯ)

У Повітряних силах України повідомили про активність тактичної авіації супротивника та ракетної небезпеки у східних та південних регіонах України.

Сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 6:58 ранку і вже за кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух. Після чого у повітря піднявся стовп диму.

Наші кореспонденти повідомляють, що у деяких районах зникло світло.

Моніторингові канали повідомляють, що Одесою запущено дві крилаті авіаційні ракети. Офіційної інформації про атаку ще не надходило.