У Хаджибейському районі розгорнуто оперативні штаби: яку допомогу отримують одесити (фото)

Вранці 24 квітня росія завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Вибуховою хвилею було пошкоджено близько 30 будинків.

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто оперативні штаби за адресами:

вул. 1-ша Приміська, 37-А

вул. 5-та Заводська, 233.

Вони працюватимуть сьогодні до 19:00, завтра – з 9:00 до 17:00.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

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Власникам зруйнованих квартир нададуть допомогу на оренду житла

В Одесі надаватимуть адресну допомогу на тимчасове проживання громадянам, житло яких зруйновано або знищено внаслідок ворожих атак. Про це стало відомо під час сесії Одеської міськради в середу, 24 квітня.

“Це люди, які втратили майже все майно і їм потрібно десь проживати, поки ми відновимо їхні будинки або до отримання компенсації. На жаль, останніми місяцями кількість громадян, які потребують нашої допомоги, збільшується. Міський маневровий фонд уже давно весь зайнятий. Тому таким сім’ям надаватимемо фінансову допомогу для винайму житла”, – прокоментував міський голова Геннадій Труханов.

Також сьогодні депутати Одеської міськради затвердили нову міську цільову програму “Незламна Одеса” на 2024-2026 роки.

Це окрема програма, в якій акумульовано всі напрямки, пов’язані з ліквідацією наслідків ворожих атак, відновленням житлового фонду та наданням допомоги жителям пошкоджених будинків. Надалі фінансування всіх вищезазначених заходів здійснюватиметься виключно в межах цієї програми.