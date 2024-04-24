Наслідки ракетного удару по Одесі 24 квітня: пошкоджено будинки та електромережі, затримуються потяги

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Як повідомляло “Одеське життя”, вибухи в Одесі пролунали близько 7 години ранку.

“Ворог намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не перебували.

Ворог не шкодує дорогих боєприпасів. Цього разу атака могла коштувати йому майже 10 мільйонів доларів США”, – прокоментували в мерії.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють рятувальники та всі оперативні служби.



За інформацією мерії, вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 будинків: вибито скло та скло, у деяких будинках впали стелі. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 43-річна жінка, її госпіталізовано.

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Працюють оперативні штаби

У Хаджибейському районі на місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто оперативні штаби за адресами:

вул. 1-а Приміська, 37-А

вул. 5-а Заводська,233.

Вони працюватимуть сьогодні до 19:00, завтра – з 9:00 до 17:00.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами дома приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, консультують пакет документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Частина Одеси знеструмлена, не ходять поїзди

ДТЕК “Одеські електромережі” повідомила, що під час атаки було пошкоджено повітряні лінії електромереж. Частина Хаджибейського району міста залишилася без світла. Енергетики вже виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Через ранковий обстріл Одеси в дорозі затримуються потяги далекого та приміського сполучення:

№6201 Роздільна — Одеса

№6401 Колосівка — Одеса

№6341 Кароліно-Бугаз — Одеса

№6253 Вапнянка – Одеса

№6403 Мартинівська — Одеса

№6404 Одеса – Мартинівська

№6272 Одеса – Балта

№6304 Кароліно-Бугаз — Одеса

Повідомляється, що залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом.

За рухом поїздів далекого сполучення можна стежити за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/