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Що треба встигнути зробити пенсіонерам, щоб не втратити частину виплат

Що треба встигнути зробити пенсіонерам, щоб не втратити частину виплат

Українці, які виходять на пенсію найближчим часом або тільки-но досягли пенсійного віку, повинні встигнути вчасно подати заяву, нагадують у Пенсійному фонді. Інакше вони втратять пенсії за кілька місяців.

У відомстві нагадують, що для виходу на заслужений відпочинок у 2023 році потрібно мати понад 30 років стажу. Також треба вчасно подати заяву на призначення пенсії.

Тим, хто подасть заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, її буде призначено з наступного дня після дня народження. (Тобто, якщо 60 років виповнилося 5 вересня, то подати документи потрібно не пізніше 5 грудня, щоб її призначили з 6 вересня).

Тим же, хто подасть заяву через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію призначать з дати звернення, і таким чином частина виплат буде втрачена.

Для призначення пенсії знадобляться такі документи:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокопія);
  • заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
  • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

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