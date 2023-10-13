Новини Одеси та Одеської області

Труханов звільнив свого заступника, якого мобілізували

Труханов звільнив свого заступника, якого мобілізували

У зв’язку із призовом на військову службу Олега Бриндака звільнено з посади віце-мера зі збереженням місця роботи.

Інформація про те, що Олег Бриндак тепер служить у Збройних силах України, раніше з’явилася у ЗМІ. Тепер її підтвердили у мерії.

“Звільнити Бриндака Олега Борисовича, виконуючого обов’язки заступника Одеського міського голови з діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради, у зв’язку із призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, зі збереженням місця роботи та посади, з 06 жовтня 2023 року строком до дня фактичного звільнення з військової служби”, – йдеться у розпорядженні Одеського міського голови.

За регламентом його повноваження передаються віце-меру Світлані Бедреге або першому заступнику міського голови Сергію Тетюхіну.

Нагадаємо, у жовтні Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати