Труханов звільнив свого заступника, якого мобілізували

Інформація про те, що Олег Бриндак тепер служить у Збройних силах України, раніше з’явилася у ЗМІ. Тепер її підтвердили у мерії.

“Звільнити Бриндака Олега Борисовича, виконуючого обов’язки заступника Одеського міського голови з діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради, у зв’язку із призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, зі збереженням місця роботи та посади, з 06 жовтня 2023 року строком до дня фактичного звільнення з військової служби”, – йдеться у розпорядженні Одеського міського голови.

За регламентом його повноваження передаються віце-меру Світлані Бедреге або першому заступнику міського голови Сергію Тетюхіну.

Нагадаємо, у жовтні Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

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