Повістки через смс, email або в додатках: хто їх може отримати, а хто ні

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, який спеціалізується, зокрема, з питань мобілізації.

Крім того, стверджує адвокат, в жодному законодавчому документі не прописаний не лише обов’язок громадянина мати якийсь гаджет, а й обов’язок поповнювати рахунок для того, щоб мати доступ до Інтернету.

«Поки що ця ідея нездійсненна з об’єктивних причин. Насправді, зобов’язати когось мати електронний кабінет і користуватися електронними послугами буде вкрай важко. Чинне законодавство не зобов’язує громадянина мати смартфон чи будь-який інший гаджет. Також громадянин України не зобов’язаний реєструватися в Діє, не повинен мати ідентифікаційний код, якщо він має релігійні переконання»,

– розповів Ростислав Кравець.

Він також висловив упевненість у тому, що поки це питання не буде врегульовано «ухилянти», які розуміються на законодавстві, можуть використовувати це як пропуск у законодавстві. Іншими словами, матимуть аргумент не реєструватися в особистому кабінеті.

На думку юриста, ініціатива зобов’язати військовозобов’язаних мати особистий електронний кабінет свідчить про повну професійну непридатність цих осіб.

Він наголошує, що військовозобов’язаний має право не поповнювати рахунок для доступу до інтернету та для подальшого перегляду повідомлень в особистому кабінеті.

«Навіть якщо людина має смартфон, це не зобов’язує перевіряти повідомлення. Замість того, щоб налагодити військовий облік, у нас намагаються залякати громадян»,

– вважає Ростислав Кравець.

Таким чином, резюмуючи вищесказане, слід зазначити: «повістку смартфоном» може отримати тільки той, хто зареєструється в електронному кабінеті призовника. Але і це ні до чого не зобов’яже людину, якщо вона її не відкриє.

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Джерело: ТСН