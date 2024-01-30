Повестки по смс, email или в приложениях: кто их может получить, а кто нет

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, который специализируется в том числе в вопросах мобилизации.

Кроме того, утверждает адвокат, ни в одном законодательном документе не прописана не только обязанность гражданина иметь какой-либо гаджет, но и обязанность пополнять счет для того, чтобы иметь доступ к интернету.

«Пока эта идея невыполнима по объективным причинам. На самом деле обязать кого-то иметь электронный кабинет и пользоваться электронными услугами будет крайне трудно. Действующее законодательство не обязывает гражданина иметь смартфон или какой-либо другой гаджет. Также гражданин Украины не обязан регистрироваться в «Дие», не обязан иметь идентификационный код, если он имеет религиозные убеждения»,

– рассказал Ростислав Кравец.

Он также выразил уверенность в том, что пока этот вопрос не будет урегулирован, «уклонисты», разбирающиеся в законодательстве, могут использовать это в качестве пробела в законодательстве. Другими словами, будут иметь аргумент не регистрироваться в личном кабинете.

По мнению юриста, инициатива обязать военнообязанных иметь личный электронный кабинет свидетельствует «о полной профессиональной непригодности этих лиц».

Он подчеркивает, что военнообязанный имеет право не пополнять счет для доступа в интернет и для дальнейшего просмотра сообщений в личном кабинете.

«Даже если у человека есть смартфон, это не обязывает проверять сообщения. Вместо того чтобы наладить военный учет, у нас пытаются запугать граждан»,

– полагает Ростислав Кравец.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить: «повестку по смартфону» может получить только тот, кто зарегистрируется в электронном кабинете призывника. Но и это ни к чему не обяжет человека, если он ее не откроет.

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Источник: ТСН