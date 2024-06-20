Плацинди, курбан, мамалига і не тільки: 8 закладів в Одесі, де можна скуштувати бессарабську кухню

«Мамалига», вул. Європейська

Ресторан відкрився в травні. Концепція – ресторан молдовської кухні. Велике меню та фірмові страви.

Що скуштувати: мітітеї, урсулець, бабу нягре, торт «Вечірній Кишинів».

Великий огляд читайте тут.

«Татар Бунар», вул Леонтовича

Ресторан від команди Алекса Купера, відкрився 1 червня. В меню страви, які готують в містечку Татарбунари, поряд з яким народився ресторатор.

Що скуштувати: хліб власної випічки, котлету «Ізмаїл – Одеса», липованську юшку з осетра.

Нещодавно ми відвідали заклад і написали власні враження.

Frumushika, житловий масив Райдужний

В середині новобудов сховався надзвичайно затишний та колоритний ресторан Frumushika. В закладі подають сніданки, фірмові страви, крафтові закуски та відомі вина з виноробні Фрумушіка-Нова. Ресторан являється однією з локацій еногастрономічного маршруту «Дороги вина та смаку Української Бессарабії».

Що скуштувати: фірмові паштети з баранини та кролика, запечену ногу баранчика, перепілок, коропа з паприкою. Страви бажано запивати келихом петнату, ігристого або будь якого охолодженого локального вина. Тут же можна купити або замовити фермерську продукцію, джеми, мед.

«Бессарабка», вул. Канатна/Базарна

Один з найдавніших закладів бессарабської кухні в Одесі. Є банкетна зала та літній майданчик під навісом.

Що скуштувати: мамалигу, заму, таратор, закуски. Крім того в меню ви знайдете багато страв європейської кухні.

«Механа», Старобазарний сквер

Заклад спеціалізується на болгарській кухні. Є декілька залів та літній майданчик.

Що скуштувати: лютеніцу, курбан, качамак, каварму.

Atlantic, вул. Генуезька

Ресторан при готелі, який є частиною еногастрономічного маршруту «Дороги вина та смаку Української Бессарабії». Тут багато представлені страви болгарської кухні.

Що скуштувати: кюфте, карнаці, мусаку. Також в меню ресторану страви європейської та одеської кухонь.

«Дача», Французький бульвар

У відомому далеко за межами міста ресторані є багато локальних страв, магазин смаколиків та великий дитячий майданчик.

Що скуштувати: плацинду з сиром та зеленню, печений перець з овечою бринзою, малосольну дунайку з картоплею (по сезону).

Кафе «Альпіна» (вул. Рішельєвська) та «Качка» (Лідерсовський бульвар)

Серед великого переліку страв, які готують в цих кафе, можна знайти плацинди, вертути, кебабчики, мамалигу, яку тут назвали баношем. В кафе подають пиво власної пивоварні та домашній квас.

Фото авторки та із соц мереж закладів