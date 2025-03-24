Про це повідомили у прес-службі відомства.

За даними слідства, вибух пролунав у неділю, 23 березня, близько 18:00 після того, як до управління поліції зайшла жінка з пластиковим пакетом, у якому, попередньо, могла бути вибухівка.

У результаті жінка загинула, а троє поліцейських отримали поранення. Їм було надано медичну допомогу.

«СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково», – повідомили в СБУ.

При цьому місце події ні в поліції, ні в СБУ не назвали, тоді як у соцмережах пишуть, що трагедія сталася у місті Біляївка Одеської області.

Також повідомляється, що внаслідок вибуху у двоповерховій будівлі відділення поліції вибито вікна та двері, а асфальт поблизу був весь вкритий битим склом.

Нагадаємо, 9 січня 2025 року у Білгороді-Дністровському здетонувала саморобна вибухівка біля відділення військової служби правопорядку Збройних сил. Тоді ніхто не постраждав. Як уражаючі елементи використовували гайки, болти, цвяхи та шурупи.

Згодом стало відомо про затримання винуватиці теракту – нею виявилася дівчина, яка діяла за завданням російських спецслужб.

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