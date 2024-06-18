Анекдот дня: звідки у Яші такий елегантний капелюх

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Фімо, от що це твоя Софочка весь час купує в аптеці якийсь крем — це таки від обличчя чи від чого?
— Ой, Жоро! Не муч мені голову! Це протизаплідний крем: вона як ним намажеться — таки краще до неї й не підходити…
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— Яша, який у тебе елегантний капелюх!
— Подарунок Сарочки! Вона так мене любить, шо намагається радувати без жодного приводу! Учора несподівано повертаюся з відрядження на день раніше наміченого терміну, а на вішалці в передпокої цей капелюх висить… Уявляєш, який сюрприз!?
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Привоз.
— Мадам, виберіть мені цибульку. Тільки красивішу, будь ласка.
— А вам шо, у сервант?
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