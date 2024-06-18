Анекдот дня: звідки у Яші такий елегантний капелюх

— Фімо, от що це твоя Софочка весь час купує в аптеці якийсь крем — це таки від обличчя чи від чого?

— Ой, Жоро! Не муч мені голову! Це протизаплідний крем: вона як ним намажеться — таки краще до неї й не підходити…

*****

— Яша, який у тебе елегантний капелюх!

— Подарунок Сарочки! Вона так мене любить, шо намагається радувати без жодного приводу! Учора несподівано повертаюся з відрядження на день раніше наміченого терміну, а на вішалці в передпокої цей капелюх висить… Уявляєш, який сюрприз!?

*****

Привоз.

— Мадам, виберіть мені цибульку. Тільки красивішу, будь ласка.

— А вам шо, у сервант?

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