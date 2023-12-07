П’ять книжок, які вийшли українською у 2023-му: історії, від яких важко відірватися

Минулого разу ми підготували для вас добірку із українських авторів, які випустили нові книги впродовж цього року. Зараз же пропонуємо подивитися кілька перекладаних романів!
Тринадцята казка
- Авторка: Діана Сеттерфілд
- Жанр: Готичний роман
- Видавництво: КСД
- Кількість сторінок: 544
Віда Вінтер — найвідоміша письменниця Англії, сучасний Дікенс, як її іноді називають деякі критики. Всі знають її книжки, всі знають як вона виглядає, але ніхто не знає правду про її життя. Чисельні біографи (а саме 22) намагалися зясувати таємниці Віди, але тільки породили їх ще більше — жодний опис її життя не був правдивим, а письменниця лише вигадувала все нові і нові «факти» зі свого минулого. Тому починаюча біографка Маргарет Лі і була збентежена тим, що одного ранку отримала листа від живої легенди з пропозицією записати справжню біографію міс Вінтер. Чи це не розіграш? Чи справді Віда готова розповісти правду? І чому саме Маргарет? В ній немає нічого особливого. Майже немає… Але про це надто боляче згадувати.
Переслідуваний. Схудлий
- Автор: Стівен Кінг
- Жанр: Фантастика, Жахи
- Видавництво: КСД
- Кількість сторінок: 544
Під однією обкладинкою сусідствують два романи письменника, які він видавав під псевдонімом Річард Бахман. Але впізнавану руку митця сховати важко.
«Переслідуваний» переносить нас у жорстокий світ майбутнього (а саме — у 2025 рік), де повсякденне життя змішалося з реаліті шоу. Бен Річардз вирішив взяти участь у шоу «Людина, що біжить», бо йому конче потрібні гроші для хворої доньки. А грошей він може виграти багато: за кожну годину участі у шоу він отримає $100, а головний приз — цілий мільярд, якщо протримається 30 днів! Звучить спокусливо, але впродовж усього часу на Бена будуть полювати інші учасники. І якщо йому не вдасться втекти, то його вб’ють. Все ще звучить спокусливо?
«Схудлий». Біллі Галлек збиває насмерть літню ромку. Чоловік є успішним адвокатом із зв’язками, тому йому вдається уникнути відповідальності, а уся провина перекладена на жертву. Але там де не впорається правосуддя, впораються надприродні сила: син ромки накладає на Біллі прокляття і тепер той починає стрімко худнути.
Уроки хімії
- Авторка: Бонні Гармус
- Жанр: Драма
- Видавництво: КСД
- Кількість сторінок: 400
Елізабет Зотт — зіркова ведуча кулінарного шоу «Вечеря о шостій». Вона не посміхається, не заграє із публікою, не готує химерні делікатеси. Всі її страви — прості, легкі та ситні, а випуск вона зазвичай завершує фразою «Діти, гайда накривати на стіл. Вашій мамі потрібен час для себе». Навіть віце-президент Ліндон Джонсон дивиться її шоу. Але мало хто знає, що Елізабет у минулому — талановита хімкиня, проте досягти професійного успіху вона не змогла. На жаль, Америка пятидесятих — не найкраще місце для реалізації жінки-науковиці. Але навіть у таких обставинах Елізабет буде боротися за себе.
Острів проклятих
- Автор: Денніс Лігейн
- Жанр: Містичний детектив
- Видавництво: КСД
- Кількість сторінок: 336
Тедді Деніелс — федеральний маршал. Його переслідує постійний головний біль і болючі спогади з минулого. Особливо це посилюється під час розслідування справи Рейчел Соландо. Вона — пацієнтка психіатричної лікарні для злочинців, що розташована на віддаленому острові, і змогла втекти таємничим образом. Тедді разом із напарником Чаком мають знайти втікачку. Але занурюючись все глибше у справу, маршал розуміє — все не те, чим здається на перший погляд. Ба більше — ця справа якось пов’язана зі смертю його дружини Долорес.
Бріджертони. Герцог і я
- Автор: Джулія Квін
- Жанр: Любовний роман
- Видавництво: Vivat
- Кількість сторінок: 496
Якщо ви закохалися у одноіменну екранізацію від Netflix, але нові сезони виходять повільніше, ніж хотілося б, то знайте — про сім’ю Бріджертонів написана ціла книжкова сага, а перша книга серії вже перекладена на українську мову!
Лондон, епоха Регентства. Дафна — привітна та доброзичлива дівчина з поважної родини Бріджертонів, але заміж її не зовуть, що для тієї епохи майже катастрофа. Саймон — герцог Гастінґс, ласий шматочок для матерів незаміжніх панянок з вищого світу, але через родинную драму він дав собі обіцянку ніколи не одружуватися. Познайомившись, Саймон і Дафна перейнимаються симпатією один до одного і укладають взаємовигідний союз, щоб разом протистояти тиску суспільства. Але чи вдасться зробити це і не закохатися один в одного?
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