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«Привиди в Венеції»: дивимося містичний детектив про Еркюля Пуаро з бонусом від SWEET.TV

«Привиди в Венеції»: дивимося містичний детектив про Еркюля Пуаро з бонусом від SWEET.TV

Шукаєте не просто цікавий фільм на вечір, а й де його подивитися без реклами та у високій якості? «Одеське життя» та SWEET.TV пропонують звернути увагу на детективну новинку «Привиди у Венеції». Читайте статтю до кінця, щоб отримати ПОДАРУНОК від SWEET.TV

Еркюль Пуаро вийшов на пенсію: видатний детектив переїхав до Венеції и більше не планує розслідувати злочини. Але попри всі плани йому все одно доведеться напружити свої «маленькі сірі клітинки», бо він став свідком вбивства, і не будь де, а на спіритичному сеансі! Все у найкращих традиціях Аґати Крісті: замкнений палаццо, з якого неможливо вийти через непогоду, багато підозрюваних, у кожного з яких є мотив, та настільки заплутана загадка, що навіть видатний детектив сумнівається — чи не втручаються у його розслідування потойбічні сили?

Фильм "Призраки в Венеции" уже можно посмотреть онлайн
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро
Кадр из фильма "Призраки в Венеции"
"Призраки в Венеции": Кеннет Брана, Мишель Йео,

Кадри з фільму «Привиди в Венеції»

Чому вам буде цікаво подивитися «Привидів у Венеції» 

Якщо ви любите детективи, то в 2023 могли вже занудьгувати, бо цього року якихось гучних детективних премʼєр не було. Але ось в цифрі вже вийшли «Привиди у Венеції» — продовження серії про Еркюля Пуаро від режисера Кеннета Брани, який також втілив на екрані бельгійського детектива. 

«Привиди у Венеції» є кіноадаптацією роману «Вечірка на Геловін». Він не такий популярний, як інші романи Крісті, на кшталт «Вбивства у “Східному Експресі”» чи «І не лишилося жодного», але це навіть буде перевагою, бо так менша вірогідність спіймати спойлери. Навіть якщо ви читали цю книгу і добре пам’ятаєте усі повороти сюжету, то фільм вас все одно здивує. У перших двох частинах детективної франшизи сценарист хоча і додав екшену, але оригінальну загадку та розвʼязку не чіпав. Але у «Привидах» першоджерело перероблено таким чином, що навіть прочитана напередодні книга не зіпсує вам задоволення від пошуку вбивці. 

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Зображення: IMDb

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