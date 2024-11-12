На одеській Котячій стежці з’явився новий привабливий персонаж (фото)

Здається, ми тільки-тільки бачили його в художній майстерні Вікторії, ще без власного імені та окраса, про що повідомили наших читачів.

А от тепер, з власним ім’ям, вже «під бронзу», Одес усміхається нам, бо ж оселився у доброму місці – у Музеї-кав’ярні «Стара Одеса».

Тож Котяча стежка Одеси поповнилась ще одним хвостатиком. І, як на мене, треба цьому порадіти, бо ж часи в нас суворі та тривожні. А тут такий позитивний котик, та ще й з філіжанкою uарячої кави, яка аж ніяк не завадить, бо листопад нагадав нам що воно таке – справжня пізня осінь.

Нагадаємо, що Котяча стежка з’явилась вже давно, здається, в іншому житті з ініціативи скульптора Тетяни Штикало.

Під час повномасштабного вторгнення рашистів ми майже не бачили нових котоскульптур (виключення – кіт Тайсон поруч зі школою ім. Костанді, та мега-кіт, що оселився на Дерибасівській, працює рекламою нового продуктового магазина).

А от Одес «втік» з майстерні Вікторії Кравченко, і тепер його може побачити кожний, хто завітає до Музею-кав’ярні «Стара Одеса».

До речі, зменшена копія Одеса теж знайшла своє місце у Музеї «Стара Одеса». Тож у нашого хвостатика є ще й брат-близнюк!

Фото авторки