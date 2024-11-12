Новини Одеси та Одеської області

На одеській Котячій стежці з’явився новий привабливий персонаж (фото)

На одеській Котячій стежці з’явився новий привабливий персонаж (фото)

На одеській Котячій стежці оселився новий хвостатик. Цього котика звуть Одес, у лапці він тримає чашечку кави. Немов нагадує: життя триває!.. Створила Одеса художник і скульптор, голова громадської організації «Мистецький Гарт» Вікторія Кравченко.

Здається, ми тільки-тільки бачили його в художній майстерні Вікторії, ще без власного імені та окраса, про що повідомили наших читачів.

У одесского Музея-кафе появилась новая котоскульптура

А от тепер, з власним ім’ям, вже «під бронзу», Одес усміхається нам, бо ж оселився у доброму місці – у Музеї-кав’ярні «Стара Одеса».

Вывеска одесского Музея-Кафе

Тож Котяча стежка Одеси поповнилась ще одним хвостатиком. І, як на мене, треба цьому порадіти, бо ж часи в нас суворі та тривожні. А тут такий позитивний котик, та ще й з філіжанкою uарячої кави, яка аж ніяк не завадить, бо листопад нагадав нам що воно таке – справжня пізня осінь.

Кот Одес - новый персонал Кошачьей тропы

Нагадаємо, що Котяча стежка з’явилась вже давно, здається, в іншому житті з ініціативи скульптора Тетяни Штикало.

Під час повномасштабного вторгнення рашистів ми майже не бачили нових котоскульптур (виключення – кіт Тайсон поруч зі школою ім. Костанді, та мега-кіт, що оселився на Дерибасівській, працює рекламою нового продуктового магазина).

Новый одесский котик на Кошачьей тропе

А от Одес «втік» з майстерні Вікторії Кравченко, і тепер його може побачити кожний, хто завітає до Музею-кав’ярні «Стара Одеса».

Котик Одес у Музея-кафе "Старая Одесса"

До речі, зменшена копія Одеса теж знайшла своє місце у Музеї «Стара Одеса». Тож у нашого хвостатика є ще й брат-близнюк!

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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