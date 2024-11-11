Листопад в Одесі дивує похмурою красою (фоторепортаж)

Так, класичний листопад… Дійсно похмурий. Та то ж погода. Сонечко сховалось – вже кілька днів не виглядає. От і похмуро. Але ж треба придивитися-прислухатися: якщо й листопад похмурий, то все одно красивий. От тільки краса в нього своя, особлива…

– Здається, з Хелловіном у нас ніяк попрощатись не можуть… Ну от що це таке: кожна кав’ярня досі в гарбузах, – голосно скаржиться своїй супутниці чоловік «без настрою».

– Так красиво ж, – відповідає жінка явно «з настроєм». – Чим тобі ці гарбузи завадили? Осінь…

Дівчина, що працює в кав’ярні, немов просить пробачення, прослухавши цей діалог:

– Скоро прикрасимо все по-новорічному…

Прикраси кав’ярень та інших закладів – це, скажу вам, щось… Особливо тепер, коли отой похмурий листопад додає комусь поганого настрою.

…У Пасажі зустріли весілля!.. Реакція у деяких теж дивна і різна. Хтось буркнув: «Знайшли час…», хтось проходить повз і з радістю голосно вітає молодят, наче рідних зустрів…

А листя собі опадає й опадає. Такий собі дощик посипався з неба, немов жива осіння головна прикраса. Особливо коли падає це листя на ялинки: здається вже й прикрас інших не треба.

У парках-скверах – багато пустих лавок: холодно сідати. А багато листя падає на троянди, жовтим килимом прикрашає. Так і зустрічаються суто по-одеськи різні пори року…

Кажу ж: особлива краса зараз на вулицях: можна і «картинки» літа можна побачити, і осені, і весни; навіть зими, яка, як то кажуть, не за горами.

Тримаймося!..

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Фото авторки