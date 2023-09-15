«Наш нещасний будинок!»: в Одесі знову подовжили рятувальні заходи в провулку Ляпунових (фоторепортаж)

Терміни рятування фасадного флігеля житлового будинку No 12 по провулку Ляпунових (колишній Ляпунова) знову продовжені. Ситуація з історичним будинком — «ще та»…

Провулок Ляпунова: рух автотранспорту закрито

Офіційно: у зв’язку з продовженням терміну забезпечення безпеки при виконанні негайних стабілізаційних заходів для запобігання подальшому розвитку аварійного стану фасадного флігеля житлового будинку No 12 по провулку Ляпунових рух автотранспорту на ділянці цього провулку у межах будинку No 12 закрито до 15 лютого 2024 року. Відповідне розпорядження підписано міським головою.

Нагадаємо: «негайні стабілізаційні заходи» почалися ще у лютому цього року. Тоді ж ми розповідали про історію цього будинку.

Ще нагадаємо: у червні цього року терміни цих заходів продовжили. Тепер от продовжили знов — вже до лютого наступного року…

За цей час провулок Ляпунова став провулком Ляпунових, фасадна частина старого будинку-пам’ятки архітектури «придбала» нові підпори.

А «негайні стабілізаційні заходи» знов продовжуються.

Будинок у провулку Ляпунових: життя на підпорах

Нещасний наш будинок! Ви ж ті підпори тільки з провулка бачите. А у квартирах, де вікна «дивляться» на провулок — те ж саме!.. А тепер комісія нова прийшла… Кажуть, що й далі збираються щось з будинком робити… А він тим часом сиплеться й сиплеться… Мабуть, таки розвалиться, —

таку сумну долю будинку малює його мешканка пенсіонерка Ніна Черняк.

Жінка розповідає, що всі її сусіди з флігеля виїхали — хто куди. Бо ж стан будинку жахливий. Сама ж вона нікуди не поїхала…

Ніна Черняк звертає мою увагу на стан її квартири: тут — тріщини, тут — взагалі «дірки», що продовжують «збільшуватись у розмірі». Підпори в кімнатах, вікна, що дивились на провулок, закладені цеглою…

Вимагають, аби я теж виїхала, а я… От кухня у мене є. Її вікна виходять на двір. В ній іноді й сплю…

Жінка махнула рукою, потім провела мені щось на кшталт екскурсії біля фасадної частини. Ніна стверджує, що «зверху все одно щось час від часу то сиплеться, то падає»:

Ви ж тільки-но гляньте на цей так званий фасад: у багатьох місцях — одна дранка, а ці вікна на першому поверсі тримаються на старих металевих решітках… Нещасний наш будинок…

…Бетонні блоки з обох боків знов попереджають про заборону проїзду цією ділянкою провулка. «Негайні стабілізаційні заходи» продовжуються…

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Фото: Марія Котова.