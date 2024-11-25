Новости Одессы и Одесской области

Одесские фонари: особенная красота наших улиц (фоторепортаж)

Одесские фонари: особенная красота наших улиц (фоторепортаж)

Одесские фонари – особое украшение наших улиц. Особенно во время блекаутов. Света дома нет, а некоторые улицы украшены горящими фонарями, словно у них какой-то особый график… Действительно, так. Но мы сейчас просто о красоте наших одесских фонарей – и во время блекаутов, и когда свет не выключают…

Какие же они разные… Некоторые старые, некоторые «просто» испорчены или даже украдены какими-то вандалами.

А вообще – красота. Особенно когда их украшают весной цветами. А эти, что «под старину»!.. А эти, собранные вместе, словно букеты… Иногда кажется, что фонари одинаковы, в одном стиле. Но ведь это только так кажется… Потому что нужно только присмотреться – и фонарь-эксклюзив будто поздравит вас с высоты…

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Одесские фонари… «Одесская жизнь» уже рассказывала, что первые из них появились в городе в 1811 году. Да, да, у одесского освещения своя давняя история.

В 1811 году Ришелье распорядился, чтобы в центре города как можно быстрее организовали нормальное уличное освещение. 200 появившихся вскоре фонарей горели до двух часов ночи, а после этого времени специальные «фонарщики» тушили огонь. А вот в лунные ночи фонари вообще не зажигали.

Первые одесские фонари работали на особом топливе – сначала на сале, потом на конопляном масле, еще позже использовали спирт, искусственный газ. А вот в 1913 году газета «Одесский Листок» сообщила, что на одесских улицах планируется установить более тысячи фонарей, работающих на электричестве…

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История, история… Теперь кто-то во время блэкаутов недоволен тем, что фонари на улицах работают, кто-то – наоборот – радуется (можно хоть на улицу выйти)…

А одесские фонари – такие разные и такие незаменимые – красуются себе на одесских улицах то в виде люстр, как в Городском саду, то опять-таки под «старину», то в виде больших шаров…

И даже днем, когда они не горят, все равно украшают одесские улицы какой-то особенной своей красотой…

Любуемся…

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Фото дня: фонари Оперного
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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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