Відключення світла в Одесі 25 листопада: чи будуть щадними графіки

Стабілізаційні відключення електрики, введені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, продовжаться і завтра, у понеділок, 25 листопада 2024 року. Якими будуть графіки понеділка, дізнавалося «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», завтра діятиме одна черга відключень з 14:00 до 20:00 години.
При цьому у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
А за даними ДТЕК, в Одесі та Одеській області графіки будуть такими:
Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі, заповнивши відповідну форму.
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії достроково скасовано.