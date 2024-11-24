Відключення світла в Одесі 25 листопада: чи будуть щадними графіки

За інформацією компанії «Укренерго», завтра діятиме одна черга відключень з 14:00 до 20:00 години.

При цьому у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

А за даними ДТЕК, в Одесі та Одеській області графіки будуть такими:

Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі, заповнивши відповідну форму.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії достроково скасовано.