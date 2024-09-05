Одеська вулиця Балківська після вересневої зливи (фоторепортаж)

Ніч на четвер, 5 вересня, стала непростою для Одеси: на місто обрушилася потужна злива. Синоптики стверджують, що за кілька годин випало майже 70% місячної норми опадів. Як результат – кілька магістральних вулиць виявилися затопленими.
І, як завжди, не пощастило вулиці Балковській, у чому переконався на власні очі фотокореспондент «Одеського життя».
Раніше ми розповідали про ситуацію на одеських вулицях вранці 5 вересня.
За інформацією мерії Одеси, у роботах з ліквідації наслідків негоди 4-5 вересня було задіяно 329 працівників та 47 одиниць спецтехніки.
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