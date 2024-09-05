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Одеська вулиця Балківська після вересневої зливи (фоторепортаж)

Одеська вулиця Балківська після вересневої зливи (фоторепортаж)

Ніч на четвер, 5 вересня, стала непростою для Одеси: на місто обрушилася потужна злива. Синоптики стверджують, що за кілька годин випало майже 70% місячної норми опадів. Як результат – кілька магістральних вулиць виявилися затопленими.

І, як завжди, не пощастило вулиці Балковській, у чому переконався на власні очі фотокореспондент «Одеського життя».

Балковская после ливня 5 сентября 2024
Балковская после ливня, высотки
Балковская после ливня,Ю потоп
Балковская после ливня, авто
Балковская после ливня, фура
Балковская после ливня, дорога
Одесская Балковская после ливня
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Балковская после ливня
Балковская после ливня, черное авто
Потоп на Балковской в Одессе
Балковская в Одессе после ливня
Балковская после ливня, едет авто
Балковская после ливня, автономер

Раніше ми розповідали про ситуацію на одеських вулицях вранці 5 вересня.

За інформацією мерії Одеси, у роботах з ліквідації наслідків негоди 4-5 вересня було задіяно 329 працівників та 47 одиниць спецтехніки.

Читайте також: В Одесі за ніч випало опадів більше за місячну норму: як довго йдуть дощі.

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