Одесская улица Балковская после сентябрьского ливня (фоторепортаж)

И, как обычно, не повезло улице Балковской, в чем убедился воочию фотокорреспондент «Одесской жизни».

Ранее мы рассказывали о ситуации на одесских улицах утром 5 сентября.

По информации мэрии Одессы, в работах по ликвидации последствий непогоды 4-5 сентября было задействовано 329 работников и 47 единиц спецтехники.

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