Одесская улица Балковская после сентябрьского ливня (фоторепортаж)

Ночь на четверг, 5 сентября, стала непростой для Одессы: на город обрушился мощный ливень. Синоптики утверждают, что за несколько часов выпало почти 70% от месячной нормы осадков. Как результат – несколько магистральных улиц оказались затопленными.
И, как обычно, не повезло улице Балковской, в чем убедился воочию фотокорреспондент «Одесской жизни».
Ранее мы рассказывали о ситуации на одесских улицах утром 5 сентября.
По информации мэрии Одессы, в работах по ликвидации последствий непогоды 4-5 сентября было задействовано 329 работников и 47 единиц спецтехники.
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