Одеська опера дивує. Що побачать глядачі напередодні Новорічних свят (фото)

21 грудня о 17:00 на глядачів чекає зустріч із новою українською музикою “Іван Небесний. Різдвяні історії”. Це чергова програма з авторського циклу Людмили Сергійчук, яка разом з командою театру кожного разу готує унікальну програму. Глядача очікує щире та відкрите спілкування з маестро, який спеціально в цей день приїде до Одеси. “Програма буде вишуканою до надзвичайності”, обіцяє авторка та ведуча вечора Людмила Сергійчук.

Чарівної краси музика, що лунатиме у виконанні лауреатки міжнародних конкурсів, солістки Юлії Терещук, камерного хору та камерного оркестру театру, познайомить слухачів із різними жанрами творчості сучасного українського композитора. Особливість цієї події в тому, що повтору цієї зустрічі не буде, як не було повторів інших трьох програм циклу з Андрієм Родіним, Золтаном Алмаші та Мирославом Волинським.

28 грудня о 16:00 на всіх любителів опери чекає прем’єра оновленої версії вистави “Служниця – пані”. Ця комічна опера була поставлена режисеркою Оксаною Тараненко у 2016 році. Зараз постановка отримує нове дихання. Легка, яскрава музична комедія 18 сторіччя відбудеться на Французьких сходах Оперного театру, де глядачі стануть не спостерігачами, а безпосередньо учасниками подій.

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30-31 грудня о 16:00, в останні дні року театр запрошує на Новорічні гала – імпрези. Цей великий концерт у двох відділеннях об’єднає вже добре відомі вокальні та балетні номери й прем’єрні покази. В ці дні звучатимуть не лише класичні мелодії, а й хіти з мюзиклів, саундтреки культових новорічних фільмів та всесвітньо відомі естрадні хіти.

Зустріти Новий рік вас запрошують провідні солісти опери, солісти та артисти балету, хор та оркестр театру під орудою т.в.о. головного диригента театру Володимира Врублевського. Повтор програми відбудеться 13 січня.

Оперний театр в дні зимових канікул

Не залишаться без уваги і юні любителі театру. Для них готується ціла низка вистав, адже всіх школярів чекають такі довгоочікувані канікули.

24 грудня відбудеться музична подорож до Смарагдового міста.

28 грудня та 3 січня глядачі відправляться у пригоди разом з Пітером Пеном.

2 січня, вже в новому році, глядачі зустрінуться з героями казки “Червона Шапочка”.

7 січня можна буде побачити неймовірно яскравий балет, прем’єру 2023 року “Дюймовонька”.