Одесская опера удивляет. Что увидят зрители в канун Новогодних праздников (фото)

21 декабря в 17:00 зрителей ждет встреча с новой украинской музыкой “Иван Небесный. Рождественские истории”. Это очередная программа авторского цикла Людмилы Сергийчук, которая вместе с командой театра каждый раз готовит уникальную программу. Зрителя ожидает искреннее и открытое общение с маэстро, который специально в этот день приедет в Одессу. «Программа будет изысканной до чрезвычайности», обещает автор и ведущая вечера Людмила Сергийчук.

Очаровательной красоты музыка, звучащая в исполнении лауреатки международных конкурсов, солистки Юлии Терещук, камерного хора и камерного оркестра театра, познакомит слушателей с разными жанрами творчества современного украинского композитора. Особенность этого события в том, что повтора этой встречи не будет, как не было повторов других трех программ цикла с Андреем Родиным, Золтаном Алмаше и Мирославом Волынским.

28 декабря в 16:00 всех любителей оперы ждет премьера обновленной версии спектакля «Прислужница-дама». Эта комическая опера была поставлена ​​режиссером Оксаной Тараненко в 2016 году. Сейчас постановка обретает новое дыхание. Легкая, яркая музыкальная комедия 18 века состоится на Французской лестнице Оперного театра, где зрители станут не наблюдателями, а непосредственно участниками событий.

Читайте также: В Одессе состоится творческий вечер Народной артистки Украины

30-31 декабря в 16:00, в последние дни года театр приглашает на Новогодние гала-импрезы. Этот большой концерт в двух отделениях объединит хорошо известные вокальные и балетные номера и премьерные показы. В эти дни будут звучать не только классические мелодии, но и хиты из мюзиклов, саундтреки культовых новогодних фильмов и всемирно известные эстрадные хиты.

Встретить Новый год вас приглашают ведущие солисты оперы, солисты и артисты балета, хор и оркестр театра под руководством и.о. главного дирижера театра Владимира Врублевского. Повтор программы состоится 13 января.

Оперный театр в дни зимних каникул

Не останутся без внимания и молодые любители театра. Для них готовится целый ряд представлений, ведь всех школьников ждут такие долгожданные каникулы.

24 декабря состоится музыкальное путешествие в Изумрудный город.

28 декабря и 3 января зрители отправятся в происшествия вместе с Питером Пеном.

2 января, уже в новом году, зрители встретятся с героями сказки «Красная Шапочка».

7 января можно будет увидеть невероятно яркий балет, премьеру 2023 года «Дюймовочка».