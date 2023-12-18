Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відбудеться творчий вечір Народної артистки України

В Одесі відбудеться творчий вечір Народної артистки України

19 грудня в Одесі, на сцені єврейського культурного центру Beit Grand відбудеться творчий вечір Народної артистки України Олени Галл-Савальської «Театр призначає Вам побачення».

З 1977 року актриса працює в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Саме тому, ім’я її відоме далеко за межами Херсону завдяки численним гастролям та ролям в кіно.

 

Вечір цієї, без перебільшення, улюбленої для багатьох поколінь херсонців артистки, буде насичений фрагментами з вистав і відомими музичними номерами, відеоспогадами та спілкуванням!

На заході буде розіграна картина херсонської художниці Богдани Баришевої. Робота «Херсонський натюрморт» була створена в с. Мигове, куди мисткиня тікала від війни.

«Ця картина написана на льняних простирадлах, які принесли милі жінки, з якими я працювала на кухні. Вони дізналися, що я художниця, і сказали, що моє місце не на кухні – я повинна творити».

Виручені з лотереї кошти будуть спрямовані на підтримку 109-го Окремого Гірсько-Штурмового Батальйону 10-ї Окремої Гірсько-Штурмової Бригади «Едельвейс»Збройних Сил України.

 Творчий вечір  «Театр призначає Вам побачення» відбудеться в Єврейському культурному центрі «Beit Grant» (Одеса, вул. Ніжинська, 77/79) 19 грудня. Початок о 18:00. 

Квитки від 150 грн 

Фото – Херсонського театру 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати