В Одесі відбудеться творчий вечір Народної артистки України

З 1977 року актриса працює в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Саме тому, ім’я її відоме далеко за межами Херсону завдяки численним гастролям та ролям в кіно.

Вечір цієї, без перебільшення, улюбленої для багатьох поколінь херсонців артистки, буде насичений фрагментами з вистав і відомими музичними номерами, відеоспогадами та спілкуванням!

На заході буде розіграна картина херсонської художниці Богдани Баришевої. Робота «Херсонський натюрморт» була створена в с. Мигове, куди мисткиня тікала від війни.

«Ця картина написана на льняних простирадлах, які принесли милі жінки, з якими я працювала на кухні. Вони дізналися, що я художниця, і сказали, що моє місце не на кухні – я повинна творити».

Виручені з лотереї кошти будуть спрямовані на підтримку 109-го Окремого Гірсько-Штурмового Батальйону 10-ї Окремої Гірсько-Штурмової Бригади «Едельвейс»Збройних Сил України.

Творчий вечір «Театр призначає Вам побачення» відбудеться в Єврейському культурному центрі «Beit Grant» (Одеса, вул. Ніжинська, 77/79) 19 грудня. Початок о 18:00.

Квитки від 150 грн

Фото – Херсонського театру