«Одеське життя» вже повідомляло, що в Одесі збираються демонтувати цей дитячий майданчик.

Офіційно: демонтаж проводиться «через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей».

Тепер, як повідомляє наш кореспондент, на цьому місці, як бачите на світлинах, ― майже пустир. Роботи по демонтажу ще продовжуються.

Що далі? Офіційно: «на місці демонтованого майданчика планується облаштувати «сучасний ігровий простір для маленьких мешканців міста».

Коли це станеться, і як буде виглядати цей сучасний простір, ми не знаємо, бо більше ніяких повідомлень про це не було.

Нагадаємо, інклюзивний дитячий майданчик не проіснував і шести років. Його відкрили восени 2019 року.

Як він виглядав, ми тепер можемо побачити тільки на світлинах, зроблених після відкриття інклюзивного дитячого майданчика на одеській Соборці у тому ж 2019 році…

Фото авторки

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