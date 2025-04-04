парк на соборній
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«Одеське життя» вже повідомляло, що в Одесі збираються демонтувати цей дитячий майданчик.

Офіційно: демонтаж проводиться «через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей».

Тепер, як повідомляє наш кореспондент, на цьому місці, як бачите на світлинах, ― майже пустир. Роботи по демонтажу ще продовжуються.

Що далі? Офіційно: «на місці демонтованого майданчика планується облаштувати «сучасний ігровий простір для маленьких мешканців міста».

парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній

Коли це станеться, і як буде виглядати цей сучасний простір, ми не знаємо, бо більше ніяких повідомлень про це не було.

Нагадаємо, інклюзивний дитячий майданчик не проіснував і шести років. Його відкрили восени 2019 року. 

Як він виглядав, ми тепер можемо побачити тільки на світлинах, зроблених після відкриття інклюзивного дитячого майданчика на одеській Соборці у тому ж 2019 році… 

Фото авторки

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