Про це стало відомо на засіданні постійної екологічної комісії.

За словами представників місцевої влади, перевірка та облаштування пляжних зон уже розпочалися.

«На даний час є розпорядження голови обласної військової адміністрації, є розпорядження голови районної адміністрації, тобто підготовчий сезон до оздоровлення розпочався. На даний час 48 пляжних ділянок готові відкриватися в цьому сезоні», – розповіли на комісії.

Обов’язковою умовою відкриття пляжу для відпочивальників залишається:

водолазне обстеження прибережного дна,

наявність укриттів і відповідних договорів.

Крім того, влада обіцяє провести перевірку пляжів на наявність мазутних плям, які прибиває до берегів після аварії російських танкерів. А сітки, які натягували вздовж узбережжя для захисту від мін, уже вважаються недоцільними, додають у міськраді.

Також чиновники обіцяють приділити увагу й проблемам безбар’єрності, щоб люди з інвалідністю могли відпочивати в комфорті.

Нагадаємо, торік пляжний сезон в Одеській області відкрили 8 червня. Для купання були доступні 20 локацій.

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