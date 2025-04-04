– О, диви: дунаєчка яка красива! А казали, що її в цьому році можна не чекати.
– Та хто тобі таке сказав? Коли це було, щоб чогось на Привозі не було. Гарна дунаєчка, малосольна!.. Скільки коштує?.. Скільки?! 200 гривень за одну рибку?..
– Ага, за одну. Та ти сюди тепер дивись. Ось тобі й копчена дунайка. 250 гривень за штучку.
– Яка гарна! Золота!
– Ти маєш на увазі її вигляд чи ціну?..
До теми: Рибалки у Вилковому почали великий вилов дунайки: кажуть чекати на сюрприз у травні
Ну а що там з цінами на все інше?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-50 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-140 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 80-130 грн;
- солодкий перець – 60-120 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- редиска – 30-60 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 50-90 грн;
- бринза – 200-300 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- короп – 80-150 грн.
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