Привоз в апреле: сколько стоит дунайка
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– О, диви: дунаєчка яка красива! А казали, що її в цьому році можна не чекати.

– Та хто тобі таке сказав? Коли це було, щоб чогось на Привозі не було. Гарна дунаєчка, малосольна!.. Скільки коштує?.. Скільки?! 200 гривень за одну рибку?..

– Ага, за одну. Та ти сюди тепер дивись. Ось тобі й копчена дунайка. 250 гривень за штучку.

– Яка гарна! Золота!

– Ти маєш на увазі її вигляд чи ціну?..

До теми: Рибалки у Вилковому почали великий вилов дунайки: кажуть чекати на сюрприз у травні

Ну а що там з цінами на все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-140 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 80-130 грн;
  • солодкий перець – 60-120 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 30-60 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

Одесский Привоз в апреле: цены на овощи

Одесский Привоз в апреле: сколько стоит картофель

Одесский Привоз в апреле: лук, картошка, другие овощи

Одесский Привоз в апреле: цены на овощи

Одесский Привоз в апреле: продавщица зелени

Одесский Привоз в апреле: овощи-фрукты

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Одесский Привоз в апреле: яблоки

Одесский Привоз в апреле: фрукты

Одесский Привоз в апреле: бананы

Одесский Привоз в апреле: цены на фрукты-овощи

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 50-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Одесский Привоз в апреле: цены на яйца

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз в апреле: сало и колбасы

Одесский Привоз в апреле: свинина

Одесский Привоз в апреле: мясной корпус

Одесский Привоз в апреле: сколько стоит сало

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на одеському Привозі наприкінці березня: скільки коштують огірки з дощиком?

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