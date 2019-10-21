Инклюзивная детская площадка на Соборке: первые наблюдения

Строительство инклюзивной детской площадки на Соборной площади, о котором рассказывала «Одесская жизнь», подошло к концу, она открылась, привлекла внимание детей и родителей, и, что называется, жизнь здесь закипела.

Приятно пахнет деревом (при строительстве площадки использованы экологически чистые материалы), мало пластика. Много привычных и не совсем обычных глазу качелей-горок и прочих удовольствий для детей, да еще на свежем воздухе, да еще и на огромной территории, еще и красиво. Тут вам и новое покрытие, и скамейки, и достаточное количество урн.

А главное — полезно: это ведь детская спортивная площадка с игровым комплексом (городская программа «Равенство»). Она обеспечена всем необходимым для того, чтобы на ней могли позаниматься, отдохнуть и поиграть дети с инвалидностью, в том числе с проблемами зрения, опорно-двигательного аппарата и аутоиммунными заболеваниями.

Новая площадка во многом отличается от привычных глазу мест для детских игр: имеются специальные качели, на которые можно заехать в инвалидной коляске, есть стол с песком, установленный на удобном для всех детей уровне, кубики, доска, на которой можно писать и рисовать мелом, веревочные конструкции.

Первое знакомство с инклюзивной детской корреспондента «Одесской жизни» показало: многие родители, бабушки-дедушки, которые привели своих чад сюда, совершенно «не в курсе», что площадка предназначена, прежде всего, для детей с особыми потребностями. С другой стороны, она ведь и для всех детей без ограничения, посему большого «греха» здесь нет.

А вот Вероника, мама шестилетнего Дениса, говорит, что специально сюда приехала, чтобы мальчик со сколиозом провел здесь время. Женщина рассказывает, что водит сына на лечебную физкультуру, и о пользе пребывания сына на подобной площадке ей рассказала врач.

Не обходится без «негатива». К примеру, на площадке имеются качели, которые предназначены только для детей в инвалидных колясках. Это оговорено на щите, установленном рядом с этими качелями. Есть и предупреждение, что их нельзя использовать не по назначению. И что же? Их благополучно используют именно «не по назначению», потому что мальчишек и девчонок привлекают «необычные качельки». Родители совершенно не обращают на это внимание: деткам хорошо — и ладно.

Кстати, рядом со всеми комплексами установлены таблички, для какого возраста они предназначены, с указанием максимальной весовой нагрузки на них.