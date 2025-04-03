В Одессе демонтируют детскую площадку на Соборной площади
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Повідомляється, що демонтаж буде проведено «через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей». Обладнання буде знято з метою його подальшого відновлення.

Дитячий майданчик на Соборці

Одеський дитячий майданчик

По темі: Одеські дитячі майданчики несуть небезпеку?

На місці демонтованого майданчика планується облаштувати «сучасний ігровий простір для маленьких мешканців міста». Більше подробиць у мерії не надали.

Дитячий майданчик в Одесі на Соборній площі

Одеський дитячий майданчик, Соборна площа

Нагадаємо, інклюзивний дитячий майданчик з’явився на Соборній площі у 2019 році.

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Фото з Telegram-каналу «Одеса Офiцiйно»

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