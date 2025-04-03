Повідомляється, що демонтаж буде проведено «через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей». Обладнання буде знято з метою його подальшого відновлення.
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На місці демонтованого майданчика планується облаштувати «сучасний ігровий простір для маленьких мешканців міста». Більше подробиць у мерії не надали.
Нагадаємо, інклюзивний дитячий майданчик з’явився на Соборній площі у 2019 році.
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Фото з Telegram-каналу «Одеса Офiцiйно»