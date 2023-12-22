Нова грошова допомога: хто може отримати понад 4 тисячі гривень

Хто може отримати нову грошову допомогу

Благодійна організація відкрила форму для попередньої реєстрації на надання грошової допомоги для вдів/вдівців, які мешкають на території Херсонської області з метою забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Сума базової допомоги на сім’ю складає 4415 грн. Розмір виплат може бути збільшений для окремих категорій сімей під час надання відповідних документів.

Допомога можуть отримати ті, хто відповідає таким критеріям:

статус вдови/вдівця, набутий після 24 лютого 2022 року;

у складі сім’ї є дитина 13 років і молодша або людина віком 65 років і старша;

наявність прописки або статусу ВПО на території деокупованої частини Херсонської області.

Які документи потрібні для реєстрації

При особистій реєстрації у волонтерів фонду необхідно мати:

паспорт або ID-картку (до ID-картки додається виписка про місце проживання);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть чоловіка;

свідоцтво про народження дитини (для сімей з дітьми віком до 14 років);

номер особистої банківської картки ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку);

довідка ВПО (за наявності);

документ, що засвідчує інвалідність 1 групи (за наявності).

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Зареєструватися попередньо можна онлайн за посиланням.

Інформація про місце та час особистої реєстрації надiйде у SMS-повідомленні за кілька днів до її проведення.

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