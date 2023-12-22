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Нова грошова допомога: хто може отримати понад 4 тисячі гривень

Нова грошова допомога: хто може отримати понад 4 тисячі гривень

Українці, котрі опинилися у складних життєвих обставинах через війну, можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду Дукат (Сash For Refugees). Хто і де може отримати грошову допомогу та який її розмір?

Хто може отримати нову грошову допомогу

Благодійна організація відкрила форму для попередньої реєстрації на надання грошової допомоги для вдів/вдівців, які мешкають на території Херсонської області з метою забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Сума базової допомоги на сім’ю складає 4415 грн. Розмір виплат може бути збільшений для окремих категорій сімей під час надання відповідних документів.

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Допомога можуть отримати ті, хто відповідає таким критеріям:

  • статус вдови/вдівця, набутий після 24 лютого 2022 року;
  • у складі сім’ї є дитина 13 років і молодша або людина віком 65 років і старша;
  • наявність прописки або статусу ВПО на території деокупованої частини Херсонської області.

Які документи потрібні для реєстрації

При особистій реєстрації у волонтерів фонду необхідно мати:

  • паспорт або ID-картку (до ID-картки додається виписка про місце проживання);
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про смерть чоловіка;
  • свідоцтво про народження дитини (для сімей з дітьми віком до 14 років);
  • номер особистої банківської картки ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку);
  • довідка ВПО (за наявності);
  • документ, що засвідчує інвалідність 1 групи (за наявності).

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Зареєструватися попередньо можна онлайн за посиланням.

Інформація про місце та час особистої реєстрації надiйде у SMS-повідомленні за кілька днів до її проведення.

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