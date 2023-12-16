В Одесі відкрили Центр підтримки для переселенців (фоторепортаж)

В Одесі відкрили Центр соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, який може розмістити до 150 осіб.
За повідомленням прес-служби Одеської міськради, у будівлі Центру провели весь комплекс внутрішніх та зовнішніх робіт та підключили всі необхідні комунікації. Також приміщення обладнали необхідними меблями та провели благоустрій території.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з початку війни в місті зареєстровано понад 85 тисяч переселенців. І з огляду на те, що всі міські ресурси для розміщення були вичерпані, було вирішено відремонтувати одну з комунальних будівель та розмістити тут Центр.
Перевага при розміщенні в Центрі надається тим, хто не має змоги винаймати житло – малозабезпеченим, пенсіонерам та багатодітним сім’ям.
Також опрацьовуються інші варіанти розселення переселенців.
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Фото прес-служби Одеської міськради