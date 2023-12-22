Новая денежная помощь: кто может получить более 4 тысяч гривен

Украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут получить новую денежную помощь от благотворительного фонда Дукат (Сash For Refugees). Кто и где может получить денежную помощь и каков ее размер?
Кто может получить новую денежную помощь
Благотворительная организация открыла форму для предварительной регистрации на предоставление денежной помощи для вдов/вдовцов, проживающих на территории Херсонской области с целью обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн. Размер выплат может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.
Читайте также: Украинцы могут получить бесплатные продуктовые наборы: как подать заявку
Помощь могут получить те, кто отвечает таким критериям:
- статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022;
- в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек в возрасте 65 лет и старше;
- наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.
Какие документы нужны для регистрации
При личной регистрации у волонтеров фонда при себе необходимо иметь:
- паспорт или ID-карту (к ID-карте прилагается выписка о месте жительства);
- идентификационный код;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти мужа;
- свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);
- номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);
- справка ВПЛ (при наличии);
- документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).
Еще по теме: В Одессе открыли Центр поддержки для переселенцев
Зарегистрироваться предварительно можно онлайн по ссылке.
Информация о месте и времени личной регистрации придет в SMS-сообщении за несколько дней до ее проведения.
Вы также можете узнать:
- Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый;
- Какое денежное довольствие положено военнослужащим теробороны;
- Выплаты переселенцам: кому их продлят еще на полгода.