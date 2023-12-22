Новая денежная помощь: кто может получить более 4 тысяч гривен

Кто может получить новую денежную помощь

Благотворительная организация открыла форму для предварительной регистрации на предоставление денежной помощи для вдов/вдовцов, проживающих на территории Херсонской области с целью обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн. Размер выплат может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.

Помощь могут получить те, кто отвечает таким критериям:

статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022;

в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек в возрасте 65 лет и старше;

наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

Какие документы нужны для регистрации

При личной регистрации у волонтеров фонда при себе необходимо иметь:

паспорт или ID-карту (к ID-карте прилагается выписка о месте жительства);

идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти мужа;

свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);

номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);

справка ВПЛ (при наличии);

документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).

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Зарегистрироваться предварительно можно онлайн по ссылке.

Информация о месте и времени личной регистрации придет в SMS-сообщении за несколько дней до ее проведения.

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