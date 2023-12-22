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Новая денежная помощь: кто может получить более 4 тысяч гривен

Новая денежная помощь: кто может получить более 4 тысяч гривен

Украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут получить новую денежную помощь от благотворительного фонда Дукат (Сash For Refugees). Кто и где может получить денежную помощь и каков ее размер?

Кто может получить новую денежную помощь

Благотворительная организация открыла форму для предварительной регистрации на предоставление денежной помощи для вдов/вдовцов, проживающих на территории Херсонской области с целью обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн. Размер выплат может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.

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Помощь могут получить те, кто отвечает таким критериям:

  • статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022;
  • в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек в возрасте 65 лет и старше;
  • наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

Какие документы нужны для регистрации

При личной регистрации у волонтеров фонда при себе необходимо иметь:

  • паспорт или ID-карту (к ID-карте прилагается выписка о месте жительства);
  • идентификационный код;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о смерти мужа;
  • свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);
  • номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).

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Зарегистрироваться предварительно можно онлайн по ссылке.

Информация о месте и времени личной регистрации придет в SMS-сообщении за несколько дней до ее проведения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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