Виплати переселенцям: кому їх продовжать ще на півроку

Ідентифікація та надбавки до пенсії: у ПФУ відповіли на запитання переселенців Кому з пенсіонерів із числа ВПО потрібно пройти ідентифікацію особи та в який спосіб, як підтвердити запис у трудовій книжці, коли підприємство розташоване на тимчасово окупованій території, як здійснюються виплати за рішенням суду та які розміри надбавок до пенсій тим, кому виповнилось понад 70 років? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як забезпечується інклюзивне навчання дітей-переселенців: відповіли на прямій телефонній лінії З початку повномасштабного вторгнення росії тисячі українських дітей потребують психологічної підтримки та індивідуального підходу в організації освітнього процесу. Про організацію навчання для дітей з особливими освітніми потребами розказали на прямій телефонній лінії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Виплати переселенцям: що нового? 21 листопада Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов з обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та виплат їм держдопомоги (3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень на місяць для всіх інших). Що треба знати переселенцям? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ