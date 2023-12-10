Виплати переселенцям: кому їх продовжать ще на півроку

Починаючи з 1 грудня 2023 року, виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання (3000 грн – дітям та особам з інвалідністю та 2000 грн – всім іншим) будуть продовжені на другий 6-місячний період без додаткового звернення.
Відповідну постанову ухвалив Кабмін 21 листопада 2023 року.
Допомогу сім’ї буде продовжено автоматично, якщо:
- середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
- у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають дітей молодше 6 років (включно) або важкохворих дітей; особи з інвалідністю І чи ІІ груп; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають осіб із інвалідністю І групи або неповнолітніх дітей з інвалідністю, або осіб із інвалідністю І або ІІ групп внаслідок психічного розладу, або осіб, які досягли 80-річного віку;
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- у складі сім’ї є люди, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною чи дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти, місце проживання яких не зареєстроване у гуртожитку;
- у складі сім’ї є людина, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО працевлаштувалася, розпочала діяльність як підприємець або отримала грант на бізнес (або ваучер на навчання) та середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
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