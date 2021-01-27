Тендер на проектные работы планируют объявить уже в марте нынешнего года. Сейчас стоимость объекта оценивают в 16 миллиардов гривен. А Хаджибейский и Сухолиманский мосты планируют достроить в этом году, причем уже к лету.

Сейчас Днестровский переход осуществляется через узкий автомост и далее через территорию Молдовы или через железнодорожный мост возле Затоки. Появление моста через Днестровский лиман позволит разгрузить курортную зону и КПП «Паланка-Маяки-Удобное», а также создаст дополнительный канал связи с Бессарабией. В целом мост должен стать частью новой версии трассы Одесса – Рени.

Мост над Днестровским лиманом планировали построить еще к «Евро-2012». По проекту, протяженность сооружения – шесть километров, но мост сократит дорогу из Одессы в Белгород-Днестровский на целых 40 километров.

Мост должен соединить берега лимана в районе Роксолан с одной стороны и Шабо – с другой. Проект также предусматривает строительство новой подъездной дороги к мосту через села Барабой и Дальник. На другом берегу Днестровского лимана планируется построить дорогу от Шабо на Монаши в обход Белгорода-Днестровского.

Иллюстрация с сайта khalinsite.wordpress.com

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