На Одещині повернулися до ідеї збудувати дорогу в обхід Паланки

На Одещині планують будівництво ділянки траси Одеса — Рені в обхід молдавської Паланки. Такі плани були ще до початку повномасштабної війни, зараз лише на розробку проекту дороги готові витратити 35 мільйонів гривень.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині оголосила тендер для обрання компанії, якій заплатять за розробку проектної документації на будівництво нової ділянки автомобільної траси Одеса-Рені в обхід Молдови.
Тендер опубліковано на сайті системи електронних закупівель Prozorro.
На розробку проектно-кошторисної документації служба готова витратити близько 35 млн. грн.
Як зазначається в системі електронних закупівель Prozorro, йдеться про ділянку дороги завдовжки 10 кілометрів в обхід села Паланка.
Аукціон має відбутися 14 травня, а на готову проектну документацію очікують до 31 грудня 2025 року.
Зазначимо, що автошлях міжнародного значення М-15 – Одеса-Рені розташований на території Одеської області і частково проходить через село Паланка в Республіці Молдова. Саме цю ділянку планують обійти.
У регіональній Службі автошляхів тендер на розробку проекту розміщували ще до початку повномасштабної війни, тоді на цілі були готові витратити понад 8 мільйонів 800 тисяч гривень.
Чому виникли проблеми з цією ділянкою дороги
Проблема з транскордонною територією на півдні Одеської області виникла внаслідок підписаного 4 серпня 1998 року договору обміну територіями. Україна передала сусідній державі 400 метрів берега Дунаю, де Молдова збудувала свій єдиний дунайський порт Джурджулешти. Молдова обіцяла передати Україні ділянку автодороги Одеса – Рені та землі біля Паланки. В результаті ділянка дороги перейшла Україні, але територію молдавська сторона залишила за собою.
З того часу ведуться постійні дискусії щодо розбудови дорожньої карти. Розглядалося два варіанти об’їзду Паланки: один передбачав будівництво мосту через Дністровський лиман, а другий — будівництво нової ділянки дороги Одеса — Рені в обхід молдавського села вздовж державного кордону. Цей варіант набагато дешевший, тому вирішили зупинитися на ньому.