На Одещині повернулися до ідеї збудувати дорогу в обхід Паланки

Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині оголосила тендер для обрання компанії, якій заплатять за розробку проектної документації на будівництво нової ділянки автомобільної траси Одеса-Рені в обхід Молдови.

Тендер опубліковано на сайті системи електронних закупівель Prozorro.

На розробку проектно-кошторисної документації служба готова витратити близько 35 млн. грн.

Як зазначається в системі електронних закупівель Prozorro, йдеться про ділянку дороги завдовжки 10 кілометрів в обхід села Паланка.

Аукціон має відбутися 14 травня, а на готову проектну документацію очікують до 31 грудня 2025 року.

Зазначимо, що автошлях міжнародного значення М-15 – Одеса-Рені розташований на території Одеської області і частково проходить через село Паланка в Республіці Молдова. Саме цю ділянку планують обійти.

У регіональній Службі автошляхів тендер на розробку проекту розміщували ще до початку повномасштабної війни, тоді на цілі були готові витратити понад 8 мільйонів 800 тисяч гривень.

Чому виникли проблеми з цією ділянкою дороги

Проблема з транскордонною територією на півдні Одеської області виникла внаслідок підписаного 4 серпня 1998 року договору обміну територіями. Україна передала сусідній державі 400 метрів берега Дунаю, де Молдова збудувала свій єдиний дунайський порт Джурджулешти. Молдова обіцяла передати Україні ділянку автодороги Одеса – Рені та землі біля Паланки. В результаті ділянка дороги перейшла Україні, але територію молдавська сторона залишила за собою.

З того часу ведуться постійні дискусії щодо розбудови дорожньої карти. Розглядалося два варіанти об’їзду Паланки: один передбачав будівництво мосту через Дністровський лиман, а другий — будівництво нової ділянки дороги Одеса — Рені в обхід молдавського села вздовж державного кордону. Цей варіант набагато дешевший, тому вирішили зупинитися на ньому.