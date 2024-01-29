Одеська область перестане залежати від електроенергії з Придністров’я

Щоб уникнути енергетичної залежності України від Молдови, “Укренерго” уклало угоду з ТОВ “Структум” щодо будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 330 кВ Новоодеська-Арциз на ділянці опор №№100-304 за 2,79 млрд грн. Про це повідомляють у системі “Прозорро”.

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Першу ділянку в грудні замовили ТОВ “ТЕК” за 887 млн грн. Другий тендер “Структум” виграв у “ТЕК”, знизивши ціну на 3% від очікуваної вартості лота. Загальна вартість робіт складе 3,68 млрд грн.

Планується, що лінію побудують протягом 2024 року.

Нова лінія забезпечить електроенергією близько 12,5 тис. квадратних кілометрів Одеської області, що становить приблизно 30 % від її площі. Підстанція “Арциз” зараз безпосередньо живиться від Молдавської ДРЕС, що знаходиться на території невизнаного Придністров’я. А в разі непередбачених обставин без електрики може залишитися весь південь Одеської області.

Проект передбачає об’єднання південних районів Одеської області із загальною енергетичною системою України разом із будівництвом дороги в обхід села Паланка територією України.